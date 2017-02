Cuenta regresiva en la paritaria docente

La cuenta regresiva de la paritaria docente ya comenzó. Con la apertura de la mesa de negociación en la provincia Buenos Aires, es cuestión de días para que el resto de los distritos – sobre todo los grandes- imiten esta decisión. En el Panal ya se están ultimando detalles para lo que se estima será una discusión tensa con los docentes. Extraoficialmente, fuentes del Centro Cívico estimaron que el gobierno mandaría las esquelas de invitación a la UEPC la semana entrante.

El acuerdo paritario del 2016 ya caducó. Pero las autoridades provinciales prefieren tomarse su tiempo para comenzar la rueda de negociación salarial, primero con los docentes y luego con el resto de la plantilla estatal. Saben, desde fines del año pasado, que no será una tarea sencilla.

En todo caso, también es comprensible atender un poco a lo que ocurre en el distrito que comanda María Eugenia Vidal. Aunque Córdoba no dependa de lo que se resuelva allí, la experiencia bonaerense puede servir para tener una dimensión más acabada de la sensación térmica de los educadores.

En líneas generales todos los pronósticos coinciden en un diagnóstico: la temperatura gremial a nivel nacional irá subiendo grado a grado a medida que pase febrero. La CGT ya anunció un combo de medidas de fuerza. Sin embargo, en política como en meteorología, las proyecciones a mediano plazo son inestables y pueden cambiar. Hay fenómenos imprevisibles que pueden modificar el tablero. La foto hoy dice una cosa: los gremios no aceptan los márgenes de aumento con los quiere evangelizar los gobiernos nacionales y provinciales a los sindicatos, que están muy descontentos por la evolución de la condiciones económicas.

La UEPC no escapa a esta situación y amen de los porcentajes –que todos señalan como insuficientes- llevarán una batería de temas pendientes cuando en el Centro Cívico, el ministro de Educación, Walter Grahovac, y la secretaria General de la Gobernación, Silvina Rivero, reciban a los cuatro delegados paritarios del gremio.

Desde el sindicato acusan dos incumplimientos por parte del Panal: el aumento de los porcentajes de antigüedad y el blanqueo del material didáctico. Puntos que inciden directamente en la conformación del salario. Sin resolver estos dos ítems, Juan Monserrat, el titular del gremio ya anticipó que no comenzará con el tema salarial. Inclusive ya se barajó la posibilidad de que peligre el inicio del ciclo lectivo. Las clases empiezan el 6 de marzo.

Panorama nacional

Pero más allá de los cuestionamientos locales, la discusión provincial también estará marcada por lo que ocurra en Capital Federal. Mucho más que en otras oportunidades. La paritaria nacional – que no tiene impacto salarial en Córdoba- se convirtió en el eje del anticipado reclamo que los maestros ya expresaron en las calles la semana pasada.

La decisión de la Casa Rosada de delegar esta negociación a los gobernadores motivó la rápida reacción de las cinco centrales docentes nacionales, que anticiparon un paro nacional y una huelga, si el Gobierno mantiene su postura. En Córdoba las huelgas convocadas por Ctera no tuvieron un acatamiento masivo en los últimos años. Pero en esta circunstancia, es posible que tengan una incidencia mayor que otros años.

Si en 2016, la Nación complicó la paritaria docente en algunas provincias al acordar sin consultar con el aumento con las centrales. Esta vez trasladó el problema a todos los gobernadores con su postura de no abrir la paritaria nacional y fijar una cifra testigo.

Estatales

Luego de los docentes sigue lógicamente el turno del SEP. Los estatales tampoco tienen fecha concreta para sentarse a discutir, pero ya sus equipos técnicos han comenzado a evaluar alternativas económicas. Aunque siempre con la mayor de las reservas.

Al igual que los educadores, los estatales esperan poder resolver puntos pendientes del año anterior. En este caso, el escalafón. Una promesa que el Panal reconoció que terminará cumplir este año.

La Provincia seguramente tendrá puesto un ojo en la situación gremial en Buenos Aires. Una alternativa sería cerrar la discusión salarial con el sector público antes que los anuncios de la CGT previstos para marzo se concreten. Una forma de lucir una jurisdicción ordenada, mientras la Casa Rosada busca una respuesta para el sindicalismo.