Cayeron designaciones “a dedo” de Gils Carbó

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recibió otro revés judicial.

El decisorio se suma a una lista de fallos adversos para la funcionaria y fortalece los argumentos que obran en los pedidos de juicio político en su contra, por mal desempeño.

El juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Número 2, admitió el amparo presentado por la asociación civil Será Justicia y el Ministerio de Justicia y suspendió cautelarmente designaciones y traslados de fiscales concretados de manera irregular; en pocas palabras, “a dedo”.

La medida alcanza a los representantes del Ministerio Público seleccionados por la procuradora, con jurados designados directamente por ella, discrecionalmente.

Cabe recordar que en el 2012 el procurador General subrogante, Luis González Warcalde, estableció el mecanismo de sorteo público para la conformación del jurado que definiría los concursos de aspirantes. En la resolución determinó el sistema de la elección azarosa, de una lista confeccionada al efecto, tanto de los vocales de los tribunales evaluadores como de los juristas invitados para intervenir.

Sin embargo, en el mismo año, Gils Carbó dejó sin efecto lo resuelto por González Warcalde, alegando que el mandato de su inferior era “transitorio y excepcional” y que el sistema que implementó “condicionaría el desempeño habitual del Ministerio Público”, entre otras razones.

Sobre la base de pautas doctrinarias, jurisprudenciales y convencionales, Furnari concluyó que el modus operandi propiciado por la fundadora del colectivo K Justicia Legítima -designación del jurado a dedo- no es objetivo ni transparente y que implicó un retroceso institucional.

Además, tomó en cuenta que los mismos jueces participaron como juradod en más de una oportunidad, en distintos concursos. Así, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva, el juez plasmó que la revisión judicial de los procedimeintos está habilitada.

Cuando el Colegio de Abogado de la Ciudad de Buenos Aires pidió el juicio político de Gils Carbó citó como causales, entre otras, las continuas arbitrariedades en las designaciones y la organización de concursos bajo un sistema parcial. Ahora, el fallo de Furnari refuerza ese planteo.

La entidad que nuclea a los letrados porteños hizo hincapié en la persistencia de la fundadora de Justicia Legítima en una conducta en particular, a saber: obrar en función de sus preferencias personales.

Sindicándola como parte del “blindaje judicial” de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus funcionarios, entre las maniobras de pobre calidad institucional que le enrostró figuran la designación y el traslado de subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Un ejemplo emblemático es el de Carlos Gonella, quien concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Procesado desde el 2014 por prevaricato, por su deslucida actuación en el caso conocido como “la ruta del dinero K”, el cordobés renunció en mayo del año pasado.

Los traslados también fueron objetados por los amparistas y el juez Furnari les dio la razón, ordenando que la Procuración General se abstenga “mover” de jurisdicción a los fiscales designados ante otros tribunales. “El Poder Judicial, por sus funciones específicas, debe ser preservado orgánica y funcionalmente, asegurando su independencia. Para ello se debe respetar como condición esencial la inamovilidad, que comprende el grado y la sede”, resaltó en su sentencia.

En esa línea, recordó que los justiciables tienen derechos a que se respete el principio del juez natural y a que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público no sean objeto de “traslados y nombramientos de acuerdo a las circunstancias políticas que escapan por completo al control previo de parte de los restantes poderes de la Nación”.

No obstante, para no generar caos institucional o propiciar la eventual paralización del servicio de Justicia, y a fin de garantizar la seguridad jurídica, Furnari no tomó decisión alguna respecto de las designaciones por traslado permanente llevadas a cabo hasta la fecha, así como tampoco de las actuaciones procesales practicadas por los titulares de esos órganos, hasta que se dicte sentencia definitiva.

El año pasado, luego de que el Gobierno descartara remover a Gils Carbó por decreto, el tema quedó en suspenso durante algunos meses, hasta que puso en marcha un acuerdo con el massismo en el Poder Legislativo para reformar la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público.

Esa iniciativa quedó desactivada a fines de octubre. La diputada Elisa Carrió generó una “grieta” dentro del oficialismo y detuvo el avance de la discusión. La líder de la Coalición Cívica consideró que el proyecto, que prevé acotar el mandado del procurador a cinco años, es inconstitucional.

Para Carrió, Gils Carbó debe enfrentar un proceso disciplinario y no ser apartada en virtud de lo que definió como un “acuerdo corporativo”.

Los distintos fallos que se dictaron desde entonces, cuestionando la actuación de la procuradora, alimentan las expectativas de quienes consideran que no puede seguir en su cargo.

Desde que asumió el nuevo Gobierno, el ministro de Justicia Germán Garavano le pide a Gils Carbó que dé un paso al costado; entre otras razones, por su explícita militancia en las filas del kirchnerismo.

La fundadora de Justicia Legítima no acusó recibo ni siquiera cuando su rol como protectora de los intereses de la anterior administración, denunciado por muchos sectores, quedó en evidencia, cuando el Poder Judicial comenzó a avanzar en varios casos de corrupción resonantes, como el que involucra al empresario Lázaro Báez.