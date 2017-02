Saudade cordobesa

Por Pablo Esteban Dávila



La pasión turística de los cordobeses por Brasil es harto conocida. Sin embargo, lo es menos elentusiasmo que la política local parece mostrar, por estos días, por nuestro gigantesco vecino.

Mauricio Macri planea visitar al presidente Michel Temer mañana martes. La agenda tiene por propósito excluyentemejorar el comercio bilateral –diezmado a lo largo del decenio K por decisiones arbitrarias y las medidas de Guillermo Moreno– y analizar las perspectivas de la industria automotriz del Mercosur. Con gran sentido común, el mandatario argentino ha invitado al gobernador Juan Schiaretti para que integre la comitiva oficial.

Más allá de la sintonía que ambos se prodigan cada vez que pueden, el convite tiene sentido: las plantas de Fiat y Renault en Córdoba exportan entre el 50 y el 60% de su producción a Brasil. Un resfrío carioca produce, en estas latitudes, una neumonía fabril.

La invitación, por otra parte, le cae como anillo al dedo al gobernador. Conforme su último mensaje legislativo, “Quienes garantizan la gobernabilidad (nacional) son las fuerzas de la oposición”, un apotegma cuya virtualidad puede demostrar cuando sus palabras todavía resuenen en los despachos de la Casa Rosada. Acompañar al presidente en una visita de Estado es una oportunidad para mantenerse coherente y alejar las sospechas de cohabitación que tanto dentro como fuera de la provincia se deslizan con cierta frecuencia.

Los alcances de la participación de Schiaretti en las conversaciones con Temer serán, seguramente, limitados. El comercio exterior es un resorte federal y la provincia poco puede aportar al respecto, excepto proactividad y buenos deseos. Puede que no sea mucho, pero todo ayuda. Sin embargo, a los mentideros políticos poco interesa la cuestión institucional, sino la foto junto a Macri. O, más aún, los posibles diálogos que, a 30.000 pies de altitud o en el lobby de algún hotel en Brasilia, ambos puedan sostener.

El problema es que, aunque conversen mucho, ambos están embretados en cuanto a sus posibilidades de acción política en conjunto. El peronismo querrá mantener sus liderazgo en Córdoba al mismo tiempo que Cambiemos intentará arrebatárselo. Esto es física electoral y se encuentra, de un modo muy concreto, alejado de las voliciones que pudieran tenerMacri y Schiaretti en su fuero íntimo. Hay ciertas fuerzas que ni siquiera los muy poderosos pueden detener en una República.

Quiere el destino que, en el mismo momento en que el presidente y el gobernador departan con Temer en el Palácio do Planalto, José Manuel De la Sota se encuentre también en Brasil, no obstante que en plan de vacaciones. Para De la Sota, el destino tiene mucho de saudade: en los noventa fue el representante argentino en Brasilia, una responsabilidad que le permitió dominar el portugués de modo fluido y anudar relaciones perdurables.

Una de ellas fue su vínculo con el publicista João Santana, socio de Eduardo “Duda” Mendonça, quien fuera uno de los artífices para que el exgobernador lograra quebrar, en 1998, la hegemonía que el radicalismo mantenía en la provincia desde inicios de la democracia. Santana acaba de ser condenado a ocho años de prisión por su participación en el proceso denominado “Lava Jato” y que involucra, nada menos, que al expresidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva. Todo un caso de globalización de la consultoría electoral.

Del vecino país también proviene la empresa Odebrecht, famosa por haber protagonizado escandalosos episodios de sobornos para el logro de obra pública en diferentes países del mundo. Algunas de las denuncias que la salpican rozan a Córdoba, en donde se encuentra ejecutando una porción nada desdeñable de la mega obra de gasoductos troncales, uno de los principales arietes de gestión schiarettista. Recientemente, tres legisladores opositores han hecho presentaciones en la justicia federal para que se investigue el vínculo de la compañía con el Centro Cívico, pero el gobernador no se ha quedado de brazos cruzados. Previendo una ofensiva en tal sentido, acaba de ordenar al fiscal de Estado Jorge Córdoba que se presente ante la Justicia provincial y solicite que se abra una investigación sobre el proceso de licitación mediante el que se seleccionó a esta constructora.

La profilaxis de Schiaretti tiene sentido en una época en la que las redes sociales y el “periodismo de investigación” (muchas veces, un eufemismo para auténticasficciones) hacen malabares para encontrar relaciones ocultas en el subsuelo de entramados que, en muchas ocasiones, sólo son casuales. Odebrecht y Santana, por ejemplo y más allá de sus latrocinios, son (o eran) reconocidos regionalmente por su fortaleza empresaria y lo certero de sus estrategias electorales respectivamente. Que uno haya asesorado a De la Sota o que la otra haya ganado una licitación multimillonaria no oculta,necesariamente, alguna vinculación con escándalos extramuros.

Más allá de esta prevención, lo cierto es que “o país mais grande do mundo” es una dínamo que energiza la política local más allá de las distancias y las barreras idiomáticas. Sea por la situación de la industria automotriz o porque servirá, por unas horas, de vestíbulo infinito para conversaciones entre el presidente y el gobernador, lo cierto es que la predilección mediterránea por Brasil tiene un correlato que excede lo turístico. Quizá el símbolo más acabado de esta preferencia lo sea el hecho que, mientras en Brasilia Macri aprovecha a departir amicalmente con Schiaretti, en alguna playa no confirmada De la Sota ajuste su futura estrategia electoral bajo la misma bandera de “Ordem e Progresso” que cobijará al gobernador por unas horas.