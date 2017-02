Laura Bruni: “Carlos Paz se transformó en mi segunda casa”

Por Ariel Bogdanov

El verano del 2016 consagró a Laura Bruni como la revelación de la temporada en los premios Carlos, por su actuación en “Algunas mujeres a las que les cagué la vida”, la exquisita comedia que protagonizaba, entre otros, junto a Pablo Rago. Hoy la actriz formada con Julio Chávez y Pepe Cibrian ya no sorprende con la calidad de su actuación y cada noche se luce en el Teatro del Sol en la obra Mi familia es así, acompañando a actores de la talla de Rodolfo Ranni, BetianaBlum y Raúl Taibo.

Nominada como Actriz de Reparto en los Premios Carlos que se entregarán esta noche, Bruni se ilusiona con llevarse una nueva estatuilla aunque valora que su nombre se encuentre entre los ternados.

“Me encanta que me nominen. Creo que es un reconocimiento al trabajo, ni hablar si llegan los premios. La nominación parte de un reconocimiento a tu trabajo y al de un grupo de personas que son tus colegas. Después gana uno y todos queremos ser los que se lleven el premio, pero lograr que se valore tu trabajo para el artista es muy importante” expresó la actriz en diálogo con Alfil.

-¿Cómo está la obra a poco más de un mes de su debut?

-Cada vez mejor. La primer semana fue muy dura, mucha gente joven en Carlos Paz y no había público de teatro. El boca en boca fue sumando y hoy ya estamos con dos funciones, lo que nos alegra mucho. En febrero hay grandes expectativas y esperamos que se refleje en la sala.

-Segundo año consecutivo en Carlos Paz. ¿Cómo te llevas con la ciudad?

-En Carlos Paz me siento muy bien. El año pasado debutamos el doce y fue muy intensa porque me instalé desde muy temprano, creo que en diciembre ya estaba acá. Hoy puedo decir que es como mi segunda casa, me llevo bien con mucha gente, tengo amigos y me cuesta pensar en volver a mi casa. Me súper adapté y me siento muy cómoda aquí en la villa.

-En el elenco hay artistas de varias generaciones. ¿Cómo es la relación entre ustedes?

-Es un elenco buenísimo, con grandes actores y la experiencia de ellos nos sirve a todos. Aprendí mucho en los ensayos, es un aprendizaje permanente. Son muy amorosos todos. Con Betiana y el Tano que son mis padres en la obra, llegué a relacionarme de una manera muy particular y nos tratamos de mamá y papá fuera del teatro. A ese vínculo llegamos. Son todos muy amorosos. Ellos además de ser excelentes actores son muy buenas personas.

-Estudiaste actuación de la talla de Julio Chávez y Pepe Cibrian. ¿Qué importancia le otorgas a la formación de un actor?

-Estuve 13 años de formación entre teatro y comedia musical. Mi gran maestro fue Julio Chavez pero también estudie con Roxana Randon, Bernardo Cappa, Marcelo Cosentino y Norman Briski, además fui pasando por distintos cursos y seminarios. El actor tiene que tener una capacidad de aprendizaje y adaptación permanente. Hace muy poco escuche decir a BetianaBlum que un actor debe estar en un constante aprendizaje. Si un personaje funciona bien y te quedaste, perdes mucho. Uno debe aprender a ser lo más maleable posible para seguir creciendo. Tenés que tener esa capacidad, las ganas y la voluntad de hacerlo. Esto si te interesa que de vos se hable de su trabajo.

-¿Imagino que eso te interesa a vos?

-Así es. A mí me importa que se hable de mi trabajo. Tintes mediáticos hay siempre y por cuestiones laborales y personales se habla siempre, pero a mí me interesa que a uno lo tengan en cuenta por su trabajo. El foco va por ahí y todo lo demás es totalmente secundario.

-¿Te desvela estar en televisión?

-Depende de la propuesta. Hoy la televisión mira mucho el minuto a minuto. Lo fugaz no me interesa mucho. Se ven personajes mediáticos que tienen un paso fugaz por la pantalla. Ese papel no me interesa. Creo que el medio televisivo es cada vez más amplio, hay streaming, opciones en materia digital y eso abre el abanico. En lo personal me gusta el género comedia y es donde más cómoda me siento. Me gustaría hacer una buena ficción, una gran comedia o un culebrón. De esa televisión si me gustaría formar parte.