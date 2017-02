Gremios docentes de la región Centro vs. liga de gobernadores

Mientras los mandatarios provinciales debatían la estrategia para encarar la negociación salarial docente sin comprometer las finanzas de sus respectivos distritos, los gremios docentes nucleados en las federaciones nacionales manifestaban en las proximidades del congreso de la nación.

Los dirigentes de la UEPC y el gremio santafesino AMSAFE participaron de la protesta. Juan Schiaretti y Miguel Lifschitz son los principales referentes del grupo de mandatarios que se ubican en una posición moderada cercana a la del gobierno nacional en el que también se encuentran enrolados mandatarios justicialistas e independientes.

El objetivo de los sindicatos es devolver la discusión salarial al ámbito nacional. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, la fijación de un porcentaje testigo a nivel nacional fue la mejor arma de negociación que esgrimieron a la hora de acordar con las administraciones provinciales. El estado nacional no tiene escuelas a su cargo por lo que la cifra acordada era virtual.

En ese sentido se expresaron los dirigentes de los gremios provinciales. “Creo que hay un juego de la Nación, que manda a los gobernadores para hacer de policía malo. Aunque también está claro que lo que van a hacer es reclamar los fondos federales para la decisión que se tome” dijo Juan Monserrat, secretario general de la UEPC.

Por su parte, el secretario adjunto de AMSAFE se expresó en términos similares: “la paritaria nacional fue una conquista docente porque estableció un piso para todo el país con un carácter solidario, para aquellas jurisdicciones que estaban más rezagadas, donde se lograba subir el salario inicial en muchos casos apuntalado por aportes del tesoro nacional” afirmó.

Tanto Lifschitz como Schiaretti pretenden enmarcar la paritaria docente en los números que arroja la previsión inflacionaria del presupuesto nacional. En ese sentido, se preparan para ofrecer una cifra de recomposición que ronde el 18% tomando como referencia el acuerdo al que arribó María Eugenia Vidal con los estatales bonaerenses.

El dirigente santafesino, advirtió al gobernador Lisfchitz que “si la provincia de Santa Fe también adhiere a esta posición que llevan algunos gobernadores también corre peligro el aporte federal para el sostenimiento del sistema educativo provincial”.

Monserrat se sumó a las advertencias y amenazó con medidas de fuerza. “Está muy difícil que (las clases) comiencen en forma normal. De nuestra parte hay voluntad política para que no se posterguen; de hecho hoy estamos advirtiendo que vamos a hacer. Pero tienen que estar los mecanismos para el debate” dijo a Radio Universidad.

UEPC protestó contra Schiaretti en Villa María

El conflicto docente tuvo su expresión durante la visita que realizó el gobernador Schiaretti a la ciudad de Villa María. Los activistas sindicales locales se expresaron en el sentido de sus referentes provinciales. Además, afirmaron que Córdoba tiene el peor régimen jubilatorio docente del país y acusaron al gobierno provincial de no destinar los fondos recibidos en el último tiempo a corregir esa situación.

Por su parte, el mandatario provincial sostuvo que La decisión de los gobernadores es que vamos a negociar con los educadores. Para negociar en condiciones favorables para nuestros trabajadores docentes, la decisión es garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo”.

Además, sostuvo que la discusión girará en torno a tres pilares: la inflación, la recaudación y la parte de la masa salarial que paga la Nación en todas las provincias.