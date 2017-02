Gobernadores: primero paritaria, después reforma fiscal

Por Gabriela Origlia

Los gobernadores tuvieron su propia reunión en la semana que cerró; la anunciada por el Ministerio del Interior para avanzar en la “impostergable” reforma tributaria no se hizo. Puede que el borrador de los cambios impositivos que se quieren impulsar todavía no esté listo.El encuentro de los mandatarios provinciales se centró en la paritaria docente que, cada uno por su lado, deberá encarar.

No existe el techo que pretendían que la Nación determinase para poder ellos establecer una estrategia común. El 18% con que la bonaerense María Eugenia Vidal cerró con algunos gremios -igual porcentaje al establecido en el presupuesto cordobés y acordado por el mendocino Alfredo Cornejo con determinados sectores- parece lejos de seducir a los maestros.

Ellos, como todos, buscan este año recuperar parte del poder adquisitivo perdido en 2016 que. según estimaron consultoras privadas, estuvo entre seis y siete puntos porcentuales. En ese brete, ya hay media docena de gobernadores que adelantaron que necesitarán auxilio financiero de la Nación para que las clases empiecen a tiempo. En un año electoral el objetivo es que el 6 de marzo los chicos y los docentes estén en el aula.

Aunque el encuentro con Nación se postergó -desde Interior llegaron a decir que a la fecha del 2 la pusieron los medios, olvidando las declaraciones públicas del secretario Sebastián García Luca-, el gobierno central “bendijo” el contacto entre las provincias.

Había optimismo en que saldría un “techo” salarial que no desvíe la tendencia inflacionaria del 17%.Schiaretti señaló que se nota una “baja”, pero ninguno desconoció que la suba de la energía eléctrica a nivel nacional -con su consecuente impacto en las provincias por la carga de distribución- empujará al alza la de febrero.

El acuerdo entre los mandatarios es que la suba no debería superar el 18% pero de ahí a convencer a los sindicatos hay un largo camino por recorrer.

Faltaron Mario Das Neves (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Uñac (San Juan), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa). Fiel a su estilo, Rodríguez Saá mandó al diputado Luis Lusquiños, pero sólo para que dejara un comunicado en el que rechazó la falta de paritaria madre y pidió considerar “la recesión, el desempleo y el tarifazo” en la negociación.

El ministro de Educación riojano, Daniel Gutiérrez, describió que “cada provincia va a enfrentar esta situación con el recurso que cuenta”. En ese sentido indicó que el ofrecimiento “será acorde a la situación financiera de cada uno”.

Respecto de las modificaciones tributarias, llegará el momento de la reunión y de la presentación del diseño de lo que se quiere, pero difícilmente los tan prometidos cambios lleguen este año.

Los presupuestos provinciales ya están aprobados y ninguno incluye rebajas generalizadas de la carga tributaria; también el plan de gasto está definido. Sería complicado, a mitad de camino, sumar al debate de qué impuestos deben cambiarse el esquema de financiación a instrumentarse para que los gobernadores terminen el 2017 que, por si fuera poco, incluye elecciones.

Que la reforma debe llegar es indiscutible, pero también lo es que hace tiempo que se viene repitiendo lo mismo. Desde hace años lo aseguran los funcionarios, lo repiten los empresarios y lo anhelan los ciudadanos. El entramado es complejo porque ningún nivel del Estado quiere resignar recursos y en la realidad es débil la convicción de generar el “círculo virtuoso” de que menos impuestos implicarán más actividad y, por lo tanto, mejorará la recaudación.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los gremios presionando para recomponer poder adquisitivo y el gobierno esperando poder mejorar los niveles de consumo, parece complicado que este sea el año del debate de fondo. Seguramente habrá reuniones -como el año pasado-, se acordarán algunas generalidades y se esperará al 2018 para alguna definición.