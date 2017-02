El Segundo Mundo

Por Daniel V. González

Los historiadores le reconocen al economista francés Alfred Sauvy la creación de la denominación Tercer Mundo, hoy caída en desuso. Así se denominaba en los setenta a todos los países postergados, atrasados, subdesarrollados. La expresión Primer Mundo corresponde a los países hiper desarrollados del Occidente capitalista y aún continúa utilizándose. Resulta inevitable la existencia de un Segundo Mundo, aunque fuera como mero corolario de estas denominaciones pero esa expresión siempre se mantuvo tácita o bien reemplazada por “bloque socialista” o la intencionada “países detrás de la cortina de hierro”.

¿Cómo veíamos esos años, desde la Izquierda Nacional a la Unión Soviética y el mundo socialista? Con severas reservas. En ese tiempo había muy poca información sobre lo que ocurría en ese inmenso y lejano territorio. De tanto en tanto uno se encontraba con algún amigo del PC (Partido Comunista) que había sido becado a la Universidad Patrice Lumumba de Moscú y regresaba contándonos maravillas sobre lo que ocurría en la URSS. Destacaba su nivel cultural (“¡Los obreros leen los clásicos en el subte!”) y la presencia de un tipo humano desinteresado del dinero y liberado de la opresión que supone la alienación capitalista.

Pero nosotros estábamos más inclinados a pensar que el stalinismo seguía plenamente vigente. En 1968 las tropas del Pacto de Varsovia habían sofocado una demanda de mayor libertad y democracia en Checoeslovaquia y eso hacía pensar que las reformas introducidas por Nikita Jruchev tras la muerte de Stalin en 1953 no habían sido demasiado profundas. Se veía que pese a las denuncias realizadas en el XX Congreso del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), todo seguía más o menos como en los tiempos de Stalin aunque sin Siberia, gulags ni trabajos forzados.

Pensábamos también que, de cualquier modo, la decisión de alcanzar un lugar predominante en el concierto mundial, demandaba a la URSS un andar a marcha forzada y esto suponía la supresión de libertades individuales y una conducción férrea del poder a fines de lograr ese objetivo. Algunos estaban inclinados a pensar que la resistencia al poder de la burocracia en la URSS no era más que una expresión de la clase media intelectual poco afecta a la disciplina que exigía el socialismo en sus tramos iniciales.

El archipiélago Gulag, que Alexandr Solzhenitsyn publicó a comienzos de los setenta, no formaba parte de nuestras lecturas. Tampoco nos conmovió demasiado el Caso Padilla, la detención y el encarcelamiento del poeta cubano y su posterior “confesión”, que generó un rechazo mundial.

De lo que sí estábamos seguros era que la sola presencia de la URSS era, en sí misma, la confirmación de la superioridad del socialismo como sistema económico y social, en razón de que había logrado sacar esos inmensos territorios del atraso zarista y los había llevado a la modernidad, la industrialización y el avance científico.

La puesta en órbita del Sputnik en 1957 demostraba claramente la supremacía tecnológica del socialismo, aunque, claro, la llegada del hombre a la luna en 1969 fue un mérito de los EEUU que atribuíamos a la ineficiencia de la burocracia soviética.

La falta de libertades, decíamos, era apenas un pequeño costo que había que pagar por tanto progreso pero era, además, producto del inmenso atraso del punto de partida. ¿La burocracia soviética? Era una consecuencia de que Stalin había corrompido la revolución de Lenin y Trotsky, la había encerrado en un solo país, había evitado su expansión mundial. La había traicionado. No se trataba, pensábamos, de un vicio inherente al sistema sino que era producto del descomunal atraso ruso y del sesgo que la personalidad de Stalin había impreso a la revolución. Por supuesto que simpatizábamos con León Trotsky que había sido acogido por el México de Lázaro Cárdenas y había escrito algunos textos a favor de la unidad de América Latina, punto central de nuestro programa político. De todos modos, decíamos, todos estos desvíos y desprolijidades del socialismo real se corregirían con el “socialismo criollo”, nuestra propia versión fundada en los textos de Marx y Lenin pero exenta de las corrupciones e insuficiencias que demostraba la experiencia soviética.

Los partidos comunistas que la Unión Soviética había desperdigado por el mundo, eran apenas una correa de transmisión de los intereses comerciales de la URSS, una mera extensión de la cancillería y de las embajadas, ajenos a los intereses, necesidades y demandas de los trabajadores de cada país. El ejemplo más palpable era el caso argentino, donde el PC local había enfrentado a Perón, que contaba con el apoyo de la inmensa mayoría de los trabajadores.

La Izquierda Nacional sostenía que Marx había pensado sus teorías para la Europa de mediados del siglo XIX. Que sus textos, en tanto “el ser determina la conciencia”, servían en todo caso para explicar la realidad europea, y muy especialmente la de Inglaterra, cuya economía analizó a fondo. El desafío, entonces, consistía en tomar las ideas de Marx pero no repetirlas como cacatúas en una realidad social atrasada, muy distante de la Europa en la que vivió y pensó Marx.

Si Marx pensaba que la revolución socialista provendría de una suerte de saturación de capitalismo, era evidente que sus ideas debían ser repensadas en países que, como los de América Latina, vivían realidades muy distantes del mundo desarrollado. Ya contábamos, por cierto, con una advertencia que formuló Lenin cuando afirmó que los países coloniales y semi-coloniales no padecían tanto del capitalismo sino de la falta de desarrollo capitalista. En ese sentido, Jorge Abelardo Ramos, el constructor de la Izquierda Nacional, proponía un “marxismo de Indias” y hablaba de “unir en una misma dirección octubre del 17, con el 17 de octubre”.