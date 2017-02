Belgrano, asociación civil

Por Federico Jelic

Mientras en AFA y en el fútbol argentino se debate la instauración o no de las Sociedades Anónimas o la continuidad de la naturaleza de los clubes como Asociaciones Civiles sin fines de lucro, Belgrano hizo saber su posición. Armando Pérez, presidente del “Pirata” y titular de la Comisión Normalizadora de AFA, no tuvo pruritos en manifestarse a favor de los clubes sociales, mientras desde el Estado Nacional, con Mauricio Macri a la cabeza, insisten con el ingreso del capital privado en las instituciones, con franquicias o con la figura que sea contemplada en los estatutos.

Postura políticamente incorrecta para el hombre de los cosméticos, precisamente porque recibió aval y beneplácito de Casa Rosada al ser ungido como nexo con FIFA en pos de evitar una intervención superior o desafiliación. Pero para Pérez, en tiempos eleccionarios, lo importante era ubicarse en algún costado de la vereda en esta disputa ideológica que tanto divide asambleas.

“La actual CD de Belgrano fija su posición en contra del modelo de Sociedades Anónimas en instituciones deportivas. Somos y seremos Club”. Esta suerte espontánea de comunicado oficial por la cuenta del club Belgrano en la red social twitter, es elocuente con relación a la batalla cultural de las entidades deportivas en Argentina.

En la foto de dicho tweet figuran sentados Abraham Rufail (vicepresidente segundo), Sergio Magliano (secretario general), Jorge Franceschi (vice primero) y Armando Pérez, el mandamás. Son las cuatro personas más influyentes dentro del club y a pesar de que por barrio Alberdi hasta el momento no hubo ninguna discusión en ese sentido, ni una oferta formal de alguna marca o empresa con intenciones de quedarse con el club o participar en las inversiones, desde la dirigencia consideraron oportuna la posibilidad de marcar y hacer saber su postura en este territorio hostil y que tanto divide a la opinión pública.

Es que en Belgrano se celebran elecciones en abril, después de casi dos décadas y eso habla de una recuperación institucional y del funcionamiento pleno de los órganos naturales del club. Pasaron 10 años del proceso de quebranto, conducción del fideicomiso y de la Justicia, gerenciamientos de “Córdoba Celeste” y después de varios ciclos, el pasivo fue saneado.

De hecho, desde el levantamiento de la quiebra en 2011 y con las autoridades elegidas por sus socios (con el ascenso a Primera División tras superar a River Plate en la Promoción), Belgrano no tuvo elecciones porque la lista de Pérez no tuvo contrincantes. Santiago Montoya, de “Encuentro Pirata”, se bajó en dos ocasiones en la contienda electoral, por lo que a pesar de no haber comicios, el oficialismo llegó legítimamente al poder y a la conducción.

Desde entonces, la salud institucional de Belgrano transita por buen camino. De hecho, días atrás AFA dio a conocer las instituciones que no tienen deudas en el ente máximo del fútbol nacional y el “celeste” puede jactarse con orgullo de no estar en el Veraz. Al contrario, incluso el año pasado, era acreedor de AFA cuando no se habían rendido aún los derechos de TV de “Fútbol para todos”.

Es decir, el manejo de Belgrano como Asociación Civil sin fines de lucro sí funciona y es efectivo. Mientras los demás equipos se endeudan, se privatizan, hipotecan sus divisiones inferiores, por Alberdi al menos pueden ufanarse de ese logro con orgullo. Un manejo que por el momento no mostró fisuras.

Marcar la cancha

¿Qué buscaba entonces la dirigencia con ese tweet? Sin dudas, diferenciarse. Mientras desde el gobierno nacional y otros sectores dominantes de AFA piden a gritos el ingreso de las Sociedades Anónimas en el fútbol, Belgrano puede dar fe de que el problema no es la naturaleza de los clubes sino el modo de conducción. La responsabilidad de las cuentas es independiente de la figura legal. El día que los dirigentes dejen de escudarse en ese formato y aceptar sus errores de gestión, la industria del fútbol no tendría tantos involucrados y más autocrítica. Por Alberdi demostraron eso.

Vale destacar que el club de Alberdi celebrará elecciones en abril. Y entonces, como golpe de efecto, ratificar la necesidad de sostener a Belgrano como club social y no como empresa, forma parte de otra estrategia. Es que con su clásico y acérrimo rival, Talleres, las chicanas y las bromas iban orientadas en ese sentido, donde el “Pirata” podía pararse desde otro costado. Y continuar con la jerga popular de que “no son una filial mexicana”.

No obstante, algunos sectores detractores y opositores denuncian públicamente de que Belgrano no se maneja como club, que las asambleas son arbitrarias, que la aprobación de memoria y balance no son rigurosamente estudiados y fácilmente manipulados, que existen algunos “aprietes” a las voces disidentes. Insisten con eso de que Belgrano se declara club social pero que a las decisiones la toma una mesa chica de tres miembros, con un Pérez personalista. Es decir, manejado como una empresa.

Entonces, para contrarrestar más esos cuestionamientos, Belgrano puede enaltecerse de no debe nada en AFA y de paso, se sigue declarando club social y democrático, donde el voto define sus autoridades.

Distancia con Talleres

Mientras Talleres y su dirigencia ya planean modificar el estatuto de dicha institución, buscando la forma legal de que el capital privado sea contemplado en los clubes sin perder su condición de club social, Belgrano permanece impertérrito. Su postura es inalterable y lo dio a conocer a meses del acto eleccionario. Y eso que Armando Pérez no podrá aspirar a un tercer ciclo consecutivo al frente de la institución y tampoco se sabe a ciencia cierta si formará parte de la lista oficialista. Ni en qué cargo o función. De todas formas, nadie se imagina a Pérez fuera de la cocina política de Belgrano. Su misión en AFA terminará también ese mismo mes. Días atrás bromeaba bregando un cargo, y está claro que el oficialismo, sea con Franceschi o Rufail, lo consultan antes de cada decisión. Por lo menos, sin hacer mucho ruido, le dieron un mensaje al hincha y al socio para que se queden tranquilos: la postura de esta dirigencia es no darle lugar a las Sociedades Anónimas, a pesar de que Macri tiene en mente otros planes para el fútbol argentino. Belgrano seguirá siendo club social.