El poder de una voz

Por Daniel Gentile

A Raúl Béjar Tapia lo conocí hace cuarenta y dos años. Él estaba recién llegado de su Perú natal. Venía, literalmente, huyendo de una pena de amor. (¿Se podrá huir del dolor?). Traía a su pequeño hijo, John, que tendría unos seis años, y que hoy es un destacado médico anestesiólogo. Un día llegó a nuestra querida LV3, que por entonces estaba en el cuarto piso de Avenida Colón 119, y literalmente tembló la noche radial de Córdoba. Era dueño de una voz única (todas las voces lo son, como nuestras huellas digitales), pero la de Raúl estaba hecha especialmente para la poesía amorosa.

Sólo los que fuimos testigos del aquel fenómeno, de uno y del otro lado del micrófono, sabemos en qué medida este hombre se apoderó de una franja del éter, en el horario más propicio para la emoción. El programa era un acierto hasta en el nombre. “De persona a persona.” Pero esta frase no se puede leer. Hay que escucharla, ahora en la memoria, en la voz de Raúl.

En aquel tiempo, sin Internet y sin celulares, la comunicación con el oyente se daba sólo a través del teléfono fijo y las cartas. Las cartas de papel. ¡Hay que ver cómo se apilaban esas columnas de sobres escritos con caligrafía evidentemente femenina! Por supuesto, el 99 % de esas cartas eran escritas por mujeres. ¡Y digo el 99 % porque tal vez algún hombre le haya escrito! No faltaban en la radio los pícaros que le abrían la correspondencia. Por supuesto que el negro se enteraba, y creo que su vanidad recibía una caricia cuando tomaba nota de que nosotros no ignorábamos (ciertamente con envidia) las pasiones que despertaba.

Confieso que tuve ocasión de leer algunos de esos documentos eróticos, elaborados, a veces, con una literatura harto discutible. Lo no discutible era la determinación de esas mujeres de entregarse sin límites al conductor del programa. ¡Lo que puede una voz! ¡Sobre todo, lo que puede una voz masculina en una mujer! O en miles de mujeres. Sobre todo, cuando esa voz pronuncia poemas de amor, y además no tiene rostro, porque viene desde el misterio de la radio. Como Raúl padecía algún problemita gástrico, por lo general se abstenía de la ingesta de vidrio molido. De tal manera, lo hemos visto durante aquellos años acompañado, sucesivamente, de muchas mujeres hermosas, que se dedicaban a desfilar por el emisor de esas vibraciones sonoras. El negro, me parece a mí, no daba el perfil de galán, pero a ellas ese detalle no les importaba demasiado.

Raúl leía (o sencillamente decía) poemas propios, de otros autores, y por supuesto de sus oyentes. No siempre eran buenos (para mi gusto), pero como la poesía es un género esencialmente oral, el intérprete se encargaba de elevarlos hasta la excelencia. En la poesía, el sonido es todo, o casi todo.

Hace muy pocos días estuve con el negro en el bar Richmond. Como casi todas las semanas. Yo tomando un café y él una gaseosa o un vaso de leche. Me hablaba de sus proyectos. Uno era volver a un medio grande con un micro que se llamaría “El hombre de la pipa”. Había decidido que yo sería el autor de los guiones. Otro, escribir su autobiografía, que se llamaría como su programa. “De persona a persona”. Había decidido que yo sería su “ghost-writer”. Dios decidió otra cosa. Y así, los proyectos quedaron en su condición inicial de sueños, que es como decir que son proyectos eternos.

La voz es un fenómeno físico. Es el sonido articulado que producen las cuerdas vocales al vibrar estimuladas por el aire emitido por los pulmones. De tal manera, es una emanación de nuestro cuerpo, pero la más espiritual. Por eso es incorruptible, no participa del triste destino al que está condenado nuestro ser material. Los poemas que decía Raúl, en la voz de Raúl, siguen vibrando, no sólo en la memoria de los oyentes, sino físicamente, en algún lugar del universo, pues el viaje que emprenden desde la garganta no tiene fin.