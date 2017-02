Peligra el armado local de Justicia Legítima por el exabrupto de su “gurú”

Recientemente, la Asociación Civil Usina de Justicia presentó un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pidió que el juez Raúl Eugenio Zaffaroni sea excluido.

La entidad recordó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el estatuto del Máximo Tribunal regional establecen que sus miembros no pueden hacer manifestaciones que afecten su independencia e imparcialidad.

Según la denunciante, Zaffaroni violó sistemáticamente esas disposiciones desde que asumió.

Las últimas declaraciones del ex ministro de la Corte y militante kirchnerista sobre el tenor de la exposición del fallecido fiscal Alberto Nisman en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmarían el punto de vista de la asociación. “Si Nisman estuviera vivo, creo que yo lo ahorco, porque me hizo leer su denuncia”, aseguró.

Con las firmas de la filósofa Diana Cohen Agrest y César Mayer, Usina de Justicia incluyó en la nota que presentó una extensa enumeración de las actividades de Zaffaroni que irían en contra de su independencia e imparcialidad, a la que ahora bien podrían sumar las aseveraciones del ministro sobre la hipótesis de Nisman.

Entre muchas otras conductas reñidas con el decoro que su función impone, citaron que el penalista “desarrolla una intensa actividad partidaria y militante tendiente a descalificar los procesos políticos que se desarrollan en Argentina y Brasil”; que “actúa en forma ostensible como asesor legal particular de la ex presidenta en los procesos que afronta”; que “emite opiniones críticas acerca de causas en las que se investigan delitos de otros ex funcionarios y dirigentes”; que “realiza publicaciones de marcado contenido político”; que “emite públicamente opiniones descalificadoras hacia el actual mandatario y denosta su elección democrática” y que “descalifica públicamente la dramática lucha contra la corrupción que se lleva a cabo en la Argentina”

En suma, el grupo sostiene que a pesar de ser juez en un Tribunal Internacional, Zaffaroni se inmiscuye permanentemente en asuntos de política interna de Argentina y Brasil y que asiste profesionalmente a una ex mandataria implicada casos de corrupción.

En esa línea, consideró que la violación de los requisitos de independencia, imparcialidad y dignidad por parte del abogado afecta al tribunal y pidió que se le recomiende a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos la exclusión de Zaffaroni de la CIDH.

Es sabido que los miembros cordobeses de Justicia Legítima pierden los estribos con facilidad cuando alguno de sus gurúes es cuestionado. Partiendo de esa premisa, es previsible que las consecuencias de las últimas declaraciones de su héroe máximo agiten la precaria armonía del la filial local del colectivo K, que se oficializó a fines de diciembre.

Cabe recordar que cuando la actuación irregular de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, comenzó a ser cuestionada en distintos ámbitos institucionales, la posibilidad de que su referente dejara la función alteró los ánimos de varios.

En ese contexto, el fiscal cordobés Enrique Senestrari, en un lapsus casi adolescente, vía Twitter, mandó al titular de la cartera de Justicia a “lavarse la boca”, a raíz de una opinión del funcionario de Cambiemos sobre Zaffaroni. Entrevistado para Infobae por Luis Novaresio, el ministro opinó que “el zaffaronismo le hizo muy mal a la Justicia penal”.

La frase generó la reacción del titular de la Fiscalía Federal Número 1, que arrobó al medio y al periodista para hacerles llegar su comentario. Luego, para empeorar la situación, borró su desafortunada publicación. Sin embargo, en la era digital es difícil volver atrás y circulan capturas de pantalla.

El 2016 no fue bueno para Senestrari. Fracasó estrepitosamente en el caso conocido como “narcoescándalo” y cuando el Tribunal Oral Federal Número 2 virtualmente absolvió a las personas que llevó y mantuvo en la cárcel no estuvo en la sala de audiencias. Eligió trasladarse al Vaticano y, así, evitó enfrenar el final de un proceso que “militó” sin descanso. Una actitud similar a la de borrar un tuit, pero un tanto más costosa para los contribuyentes.

El kirchnerismo cordobés sumó una nueva tribu a su plantel cuando oficializó que Justicia Legítima se sumaba a sus filas. En la primera comisión directiva figuran varios “moderados”, en una adecuación al conservador universo judicial cordobés.

La “resistencia” a las innovaciones que el gobierno nacional quiere llevar a la Justicia sería uno de los principales objetivos, pero el apuro por poner en marcha al grupo responde a motivaciones de carácter electoral. Durante el 2017 renovarán sus autoridades tanto el Colegio de Abogados como el gremio de los empleados del Poder Judicial. Así, a través de un sello propio, sus miembros buscarían un anclaje en las listas opositoras a los gobiernos nacional y provincial.

La presidente de Justicia Legítima Córdoba es María de los Ángeles Bonzano de Saiz, jueza en la Cámara de Familia de 1ª Nominación y docente auxiliar en la Facultad de Derecho de la UNC.

El defensor oficial y profesor universitario Jorge Perano ocupará la vicepresidencia.

Las estrellas mediáticas del kirchnerismo local y miembros “históricos” del colectivo fundado por Gils Carbó, Senestrari y su colega Carlos Gonella (procesado por prevaricato, por su deslucida intervención en la fase inicial de la causa conocida como “la ruta del dinero K”) quedaron relegados y figuran entre los vocales.

El comportamiento de Senestrari trascendió hace tiempo lo relacionado al debate ideológico sobre el modelo judicial vigente y su desempeño como fiscal está bajo tela de juicio. Gonella enfrenta un panorama judicial complejo.

Los integrantes de versión local de Justicia Legítima, más edulcorada no quieren que sean el foco de atención, no sólo por sus traspiés profesionales, sino por sus reiterados “excesos militantes”. Los precedentes llevan a pensar que, pese a los planes, la coexistencia en la filial local no será sencilla.