La difícil tarea de coincidir con Zaffaroni

Por Pablo Esteban Dávila



Es difícil coincidir con el ex juez Eugenio Zaffaroni; en realidad, jamás lo hicimos. Pero, en esta ocasión, es necesario darle algún crédito.

Dejando de lado su pretendida (y lamentable) humorada respecto a que ahorcaría a Alberto Nisman si estuviera vivo “porque me hizo leer (las 300 fojas de su denuncia) varias veces” debido a que su escrito es “una catástrofe, un desastre” -¡justo él, uno de los paladines de los derechos humanos, pretender hacer Justicia por mano propia!– el resto de sus opiniones sobre la acusación del fallecido fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner merecen, cuando menos, alguna reflexión.

Desde esta columna sostuvimos, apenas después de leer la resolución por la que Nisman acusaba a la entonces presidente Fernández de Kirchner y a su canciller Héctor Timerman de encubrimiento, que el fiscal no lograba convencer respecto a que detrás del Memorándum de Entendimiento suscripto con Irán se encontraba tal delito. Posteriormente, sucesivos fallos del juez Daniel Rafecas y de la Cámara Federal desecharon aquella denuncia por “por la ausencia de adecuación del hecho denunciado en algún tipo penal”. La reciente reapertura de la causa por decisión de la Cámara de Casación no conmueve nuestra certeza originaria.

Insistimos: el Memorándum con Irán fue una decisión política y, por lo tanto, no justiciable. Esto, por supuesto, no obsta a que pueda calificarse como una iniciativa lamentable, horrorosa, que en los hechos significó pactar con el Estado que protege a los autores intelectuales del atentado contra la AMIA, pero este no es un acto que competa a los jueces castigar, sino al pueblo de la Nación a través del sufragio y conforme a sus intereses. Afortunadamente, como todo el mundo sabe, desde el 10 de diciembre de 2015 ha existido un cambio rotundo en la orientación de las relaciones internacionales de la Nación, que ha enterrado los desvaríos del Frente para la Victoria respecto a la política exterior. Ha sido el soberano el que ha bajado el pulgar a aquella espantosa muestra de diplomacia K y esto es también una decisión política, la máxima que puede tomarse en democracia.

Sin embargo, un fuerte segmento de la prensa y numerosos dirigentes insisten en tratar a la denuncia de Nisman como una pieza jurídica a la que se ha desechado sin el debido análisis. Es muy probable que, detrás de tales empeños, se encuentren loables propósitos de justicia y un valorable deseo de que su muerte no haya sido en vano. Esto es muy respetable y forma parte de la lógica liberal, pero no convence respecto de sus argumentos de fondo; esto es, que el Memorándum estuviese basado en propósitos y objetivos delictivos.

Una prueba de este encarnizamiento son las 40.000 horas de escuchas telefónicas que 120 voluntarios del matutino La Nación desgravaron pacientemente durante largo tiempo. Muchos de esos audios cusan indignación, especialmente porque el antisemita Luis D´elía y el supuesto “vicario” iraní Jorge Alejandro “Yusuf” Khalilse arrogan diferentes grados de influencia sobre el régimen teocrático de Teherán pero, más allá de la conmoción moral que produce escucharlos, no prueban las hipótesis de Nisman. Tampoco demuestran nada las escuchas en donde un senador del Frente para la Victoria trata de interesar a empresarios nacionales para vender productos a Irán recibiendo petróleo a cambio. A algunos puede gustarle mucho o muy poco el contenido de las cintas pero, una vez más, se trata de convicciones y no del derecho penal. Rafecas lo dijo muy bien en su fallo originario: “Son diálogos entre privados, sin representación institucional ni constitucional, que no involucran a nadie y menos todavía en una denuncia en la que no existe delito alguno”.

En este sentido, Zaffaroni ha llevado al extremo un pensamiento en el que muchos juristas coinciden, aunque lo digan en voz baja. Al afirmar que el escrito de Nisman “era un desastre”, que fue “corte y pegue que se hizo con computadora diciendo cualquier cosa sobre un tratado que quieren que configure una traición a la Patria” y que “es algo vergonzoso”, ha pretendido subrayar que el razonamiento del fiscal, aunque impactante y de fuerte contenido político, es inconducente a los fines de una acusación. Es obvio que su afinidad con la ex presidente lo ha impulsado a ser temerario en sus dichos (especialmente contra alguien que no puede defenderse ni responderle) pero esta no es una excusa para desechar ad hominem sus prevenciones respecto del tema.

Si Nisman estuviera vivo criticarlo sería mucho más fácil. Él tendría todas las chances y garantías que ofrece el funcionamiento institucional para insistir en sus trece y en la valía intelectual de sus argumentos. Pero él ya no está para hacerlo, con el agravante en que las circunstancias de muerte no están claras en absoluto. Las sospechas de magnicidio tampoco ayudan a pensar con claridad ni con el necesario desapasionamiento. Es algo con lo que cualquiera que opine sobre el asunto debe lidiar, pero abstenerse de hacerlo, sea por autocensura o por caridad, es la peor solución.

Es cierto que Zaffaroni habló con una imprudencia indigna de sus antecedentes, pero lo que dijo trascartón no puede ser descartado bajo la excusa del infeliz recurso a “ahorcar” a Nisman por sus yerros a la hora de elaborar su denuncia. La teoría del fiscal de que hubo un encubrimiento bajo la figura del Memorándum con Irán no puede sostenerse seriamente, a pesar que la conjetura es funcional a todo aquél que tenga agravios en contra del kirchnerismo. Las decisiones políticas, aún las más desafortunadas, no son materia de los jueces sino del electorado. No dudamos en insistir hasta el cansancio en este apriorismo inherente al hecho de gobernar; el riesgo de olvidarlo reside en judicializar absolutamente toda la actividad pública y caer en el gobierno de los jueces, una de las degeneraciones del sistema republicano.