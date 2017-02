Higiene urbana: UCR acepta cambios para aprobar pliegos la semana próxima

El intendente Ramón Mestre deseaba dar una buena noticia a los vecinos con motivo de su discurso de apertura del peíodo de sesiones ordinarias de este año. Con la convocatoria del cuerpo legislativo en febrero y sus muestras de urgencia, el dirigente radical anticipó que en sus planes estaba anunciar el llamado a licitación del servicio de recolección mecanizada de residuos.

La señal de largada de la actividad legislativa en 2016 tuvo fuertes componentes de autocrítica: el mandamás del Palacio 6 de Julio encaraba su segundo mandato admitiendo el fracaso del primer intento de concesión del servicio. También volvió sobre sus pasos al estatizar nuevamente parte de la prestación. El modelo privatizado de higiene urbana al 100% había fracaso y así quedó demostrado con la incorporación del ESOP en el esquema, organismo autárquico que absorbió el rubro de limpieza manual de calles y espacios públicos.

Con estos antecedentes se comprende la premura de Mestre, quien consideró que 30 días eran suficientes para que los concejales discutieran sobre las condiciones de una adjudicación para los próximos ocho años. El futuro candidato a gobernador quería mostrar avances en la materia en el arranque formal de su sexto año de gobierno.

Oficialistas y opositores olfatearon la necesidad. Primero fue su correligionario, Juan Negri, quien cuestionó los plazos fijados para una discusión clave. Siguió la díscola Laura Sesma, quien pidió replantear los pliegos, incluso revisar las concesiones gremiales. Sumó a su cruzada al macrista Abelardo Losano. La foto invitaba a pensar que el radicalismo tenía la batalla perdida. Para recuperarse tenía dos opciones: aceptar cambios o dilatar el debate con el riesgo de atrasar los plazos y pegar la licitación a la elección legislativa nacional.

El conflicto habría ido decantando. El optimismo del oficialismo fue en aumento luego de la reunión del bloque Juntos por Córdoba (incluida Sesma) con el secretario de Servicios Públicos del municipio, Julio César Waisman. En ese marco, el integrante del Ejecutivo municipal tomó las recomendaciones de los concejales (aquellas menos urticantes, por supuesto).

Con algo más de polémica, Waisman encabezó ayer el encuentro de los concejales afectados a la comisión de Servicios Públicos. Con la oposición presente, aumentó el calibre de las críticas a los pliegos. Pero propios y ajenos coincidieron en que vieron más apocados a los concejales más belicosos.

Fuentes del bloque radical aseguran que el diálogo con Sesma avanza en sentido positivo. Opositores compartieron con este medio una observación: la ex socialista no hizo referencia al “caso Surrbac”, gremio con el que se verá en la Justicia si Mauricio Saillén finalmente resuelve denunciarla.

Algunos hombres boina blanca arriesgan que el jueves 9 es altamente probable que se aprueben los pliegos en primera lectura, aunque no pueden dar por cerrada la negociación interna. Si así ocurre, los tiempos estarán a favor de Mestre.

Críticas

Un punto de objeción por parte de Tomás Méndez, presidente del Bloque ADN, fue al referirse a las condiciones que se les ponen a las empresas con respecto al servicio de higiene urbana: “Me parece un punto conflictivo dejar demasiada libertad a los oferentes para que hagan sus respectivos estudios de mercado sobre la basura en Córdoba. Pareciera que el Estado Municipal no está en capacidad de indicarles a las empresas el tipo de servicio que quiere que hagan”.

Y agregó: “Queda la sospecha de la existencia de preferencia con respecto a alguna de las empresas. Estos pliegos ponen en evidencia que estamos frente a un Estado bobo”.

En tanto, el titular del bloque Fuerza de la Gente, Martín Llarena, manifestó su malestar por la actitud del Ejecutivo. “Aceptarán cambios, pero no de fondo”, advirtió.