Gobernadores piden al Ejecutivo actualizar la compensación educativa

Gobernadores del oficialismo y la oposición acordaron ayer reclamar a la Casa Rosada una “actualización” del fondo compensador educativo de cara a la paritaria docente y de estatales, luego de una reunión mantenida en Buenos Aires para definir una estrategia común a todos los distritos. Luego que el gobierno nacional evitara fijar un piso para las paritarias docentes, 16 mandatarios de distintos espacios se dieron cita en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ubicado en el centro porteño, para abordar parámetros afines de negociación salarial de cara al ciclo lectivo 2017.

El encuentro no tuvo distinciones partidarias: si bien fue organizado por gobernadores del peronismo como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Domingo Peppo (Chaco), asistieron también mandatarios de Cambiemos como María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Ricardo Colombi (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), además del cordobés Juan Schiaretti, no alineado al PJ. También se hicieron presentes en el piso 7 del recinto el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe); Alberto Weretilneck (Rio Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien estuvo en representación del mandatario Horacio Rodríguez Larreta.

“Nos encontramos frente al hecho de que no hay paritarias entre el Estado nacional y el gremio nacional, y eso hace que los gobernadores vayamos a negociar como corresponde con parámetros comunes”, sostuvo Schiaretti. Consultado respecto de la posibilidad de que los distritos busquen acordar paritarias en torno al 18 por ciento, consideró “imprudente decir de dónde vamos a arrancar”, aunque definió que los objetivos son “preservar el poder adquisitivo de los docentes y mejorar la calidad educativa de nuestra gente”. “Vemos que la inflación va hacia la baja y, seguramente, esto será considerado en la negociación”, añadió Schiaretti.

Por su parte, Morales coincidió en que la inflación “está a la baja”, aunque aclaró que cada distrito tiene “reclamos diferentes”. Asimismo, Urtubey apuntó que “entre las variables para discutir, una es la inflación, otra es la recaudación y el tercer punto es la fuente de financiamiento”, tras lo cual afirmó que “la combinación de esos tres factores son los que terminan llevando a ese porcentaje que en cada provincia se podrá discutir”.

En tanto, Bordet hizo hincapié en el reclamo de “actualización” del fondo compensador educativo y de infraestructura escolar, al advertir: “Tienen que seguir existiendo los recursos que Nación transfiere para algunas provincias”. “Nos interesa que nuestros docentes tengan un salario acorde a las expectativas y pautas inflacionarias, y en este sentido la coincidencia es general, y cada provincia fijará los acuerdos paritarios que realice de acuerdo a sus previsiones presupuestarias”, completó.

Si bien el cónclave contó con una variada concurrencia, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, rechazó la iniciativa al sostener que la negociación paritaria docente no puede encararse “fuera de la ley de paritaria nacional”. “El problema no es discutir el techo o el piso de un aumento salarial, sino contemplar la recesión económica, la inflación, el desempleo y el hambre”, sostuvo Rodríguez Saá en un comunicado que fue difundido por el diputado Luis Lusquiños.

Los mandatarios peronistas y los “no alineados” al PJ dieron inicio al cónclave pasadas las 15, en lo que fue bautizado como una cita de la “mini-liga” de gobernadores, para luego pasar a un cónclave ampliado con los gobernadores de Cambiemos. Participaron del encuentro los mandatarios Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca) y Juan Manzur (Tucumán), además de funcionarios provinciales que representaron a los gobernadores ausentes.