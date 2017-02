Fassi, AFA y el estatuto albiazul

Por Federico Jelic

Desde que asumió Andrés Fassi en Talleres, por noviembre de 2014, cuando fue proclamado presidente, legitimado por la Junta Electoral y elegido por la mayoría de los socios en los comicios electorales, siempre se conoció su postura sobre la naturaleza de los clubes y su intención de apostar al capital privado en el fútbol. De hecho es lo que viene realizando desde hace años con el club Pachuca de México, donde además se desempeña como vicepresidente de dicho grupo.

Entonces, una vez electo, con la aprobación de la Asamblea Anual Ordinaria y otros proyectos que necesitaron de la venia societaria en procura de cumplimientos de objetivos, ahora tiene otro desafío institucional. Y tiene que ver con la reformulación del estatuto actual de la entidad albiazul. A pesar de que no se conocen muchos detalles, los vox pópuli por decirles de alguna manera, por lo bajo se habla de que hay intenciones reales de iniciar un camino moderno, con amplitud comercial y con una apertura real hacia las sociedades anónimas, debate que divide aguas en los estamentos de AFA. Todo esto, sujeto a la aprobación del socio de Talleres, claro está.

Con buena imagen en AFA

En AFA, Fassi es bien visto. Desde su desembarco en barrio Jardín, formó parte de reuniones importantes y trascendentes, se supo rodear de los más influyentes y en base a su relato, acompañado con creces en la faceta deportiva, su carta de presentación fue mucho más sólida que aquellos otros intentos de dirigentes de antaño.

El aspecto deportivo solo admite aplausos en la calle Viamonte. Dos ascensos, del Federal A a Primera División en 18 meses, cerca de los puestos de copas internacionales, habla de una eficacia que ni el gerenciador Carlos Ahumada, ni el fideicomiso ni tampoco el Fondo de Inversión pudo concretar o consolidar. Está claro que su plataforma tuvo bases en un fuerte aporte económico que a muchos le causó sorpresa y hasta el día de hoy hay intrigas y no mucha información precisa sobre la procedencia de esos fondos (si provienen de Pachuca o de las arcas del club, a crédito), no obstante, Fassi nunca ocultó su adhesión ideológica a las Sociedades Anónimas en el fútbol, receta que hoy domina en el fútbol mexicano, con resultados dispares pero con un mayor progreso y crecimiento institucional. Y deportivo también.

Apenas puso los pies en Córdoba, mostró respaldo absoluto hacia la postulación de Marcelo Tinelli, vice de San Lorenzo, en las elecciones de AFA. Su vice, Rodrigo Escribano, fue fiscalizador en dicha asamblea que terminó en papelón, con el empate 38 a 38 con 75 asambleístas. Es decir, de a poquito, con lobby de alguna gestión anterior y con la mejor sonrisa, se fue ganando un lugar Talleres entre los que toman decisiones relevantes en el fútbol argentino.

¿Con un cargo?

Ya con la comisión normalizadora trabajando en AFA, tras la renuncia del presidente Luis Segura, Fassi y el albiazul nunca se mostraron antagónicos ni indiferentes tampoco a los sucesos acaecidos, con el desorden general que espantaba a todos. Al contrario, desde el primer momento apoyó a Armando Pérez en esa función, a pesar de que no haberle otorgado su aval en el preludio a los comicios, que no le pudiera garantizar su candidatura oficial en 2015. Pero después, nunca se mostró ni se plegó a la caterva de dirigentes, principalmente del ascenso, que fogonean el anticipado acto eleccionario y la modificación del estatuto.

Dicho comportamiento, políticamente correcto, le valió una tentación desde las esferas gubernamentales que supo superar: un cargo en AFA. Nunca se aclaró si como secretario, o a cargo de alguna área o como potencial conductor, sin embargo, optó por mantenerse al margen de las decisiones fuertes.

“Sí, es cierto. Recibí la invitación para participar, pero mi compromiso con Talleres es total y por ahora no es el momento. Mi compromiso es 100% con el club. Ojalá pudiera aportar o ayudar en AFA de otra manera, quizás más adelante, hoy solo pienso en Talleres”, manifestó. Muchos lo imaginaban como candidato en virtud de discutirle votos a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de Barracas Central, uno de los pilares del fútbol del ascenso, junto al vice de Nueva Chicago Daniel Ferreiro

De todas formas, dejó picando la punta del orillo de cuál sería su solución en un abatido fútbol argentino, con clubes pobres con las arcas vacías: “Si tuviéramos la capacidad de mexicanizar el fútbol argentino, seguro vamos a tener una de las mejores ligas del mundo”, aseguró.

Todo este entrevero dialéctico tiene como finalidad la implementación o aplicación de las Sociedades Anónimas en vez de continuar con el “ya perimido” (según coinciden muchos dirigentes) sistema de Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Hasta el momento el formato de las entidades sociales se sostiene. Pero desde el gobierno Nacional, con el presidente Mauricio Macri, siguen insistiendo con instalar esta nueva naturaleza que ya rige en muchas ligas del mundo. Y el beneplácito para el “Zorro” no tardó en llegar desde Casa Rosada.

El estatuto albiazul

De acuerdo a lo anunciado por Fassi, el estatuto de Talleres se encuentra en proceso de reforma. Admitió que ya van seis reuniones, y que la comisión directiva creó un grupo que tratará dicha reestructuración. “Vamos a buscar una mayor funcionalidad. Será planteado para la aprobación de los Socios. (…) Se busca reestructurar en base a los estatutos actuales, y guiándonos con el de otras instituciones del mundo y del país. También erigido en la estructura del formato de lo que será la nueva reglamentación de la creación de la Superliga y todo lo que viene en AFA. Vamos a tratar de adaptarnos a este nuevo formato, y eso, indudablemente será puesto a servicio y voluntad de los Socios, que finalmente serán quienes lo decidirán”. Textual del “Zorro”.

A pesar de que no dio a conocer más detalles, por su manejo en el fútbol mexicano es evidente la intención o necesidad de empezar a darle paso al capital privado, sea con sociedades anónimas o alguna figura que permita su incorporación en los clubes. Una industria que crece en el mundo entero. De todas maneras, siempre respetó la voluntad y el derecho de los socios. Sus detractores podrán poner de ejemplo su empacamiento cuando amenazó con renunciar casi de manera extorsiva si le rechazaban su postura en los balances de la asamblea anual ordinaria. Son motivos valederos para juzgarlo, sin embargo la herramienta institucional y democrática del voto mayoritario permitió su aprobación.

Su perfil seduce en AFA. Hay tiempos de cambio. Y Fassi parece que encaja como anillo al dedo en las innovadoras estructuras que están planeando desde Casa Rosada y el Gobierno Nacional en el fútbol argentino.