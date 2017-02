Farías: “Defiendo los intereses de mi gente”

Por Alejandro Moreno

Iniciado el año legislativo con el discurso del miércoles del gobernador Juan Schiaretti, la semana que viene las comisiones volverán a sentarse para discutir el proyecto de ley de bosques. Anticipándose, el intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, sostuvo: “No estamos en contra de la producción, pero creo que hay que armar un plan estratégico a largo plazo de reforestación y control”.

Periodista: ¿A qué conclusiones arribó tras escuchar el discurso del gobernador Juan Schiaretti en la Legislatura?

Claudio Farías: Ha sido un discurso muy moderado. Tocó puntos candentes, como seguridad, pero no se tocó en profundidad la ley de bosques. Destaco que se ha hecho un fuerte giro, que nosotros en los municipios hemos previsto este año, sobre lo social en un año que no viene bien. El año pasado fue duro y sabemos que éste lo va a ser también, con una suba de un 30 y 140 por ciento de la luz que creemos que en toda la zona ataca directamente a las pymes. En las pymes, cuando los números no cierran, la variable de ajuste son los empleados. Entonces, hay que hacer un gran aporte hacia lo social, y creo que el gobierno coherentemente va encaminado hacia ese sector. Hay un tema muy complicado que es la seguridad. Nosotros en Cruz del Eje tenemos seguridad ciudadana y mañana (por hoy), en conjunto con la Policia estamos presentando un plan de seguridad para la ciudad. Estamos presentando móviles y motos para la seguridad ciudadana. Córdoba Capital se ha convertido en una brasa para el gobernador, y hay que dar respuesta a la gente. Institucionalmente, se festeja la buena relación con el gobierno nacional, que en Córdoba la hemos venido padeciendo hace un par de años.

P.: Esta buena relación Nación-Provincia, repercute en el norte cordobés. Además, ¿hay noticias de la posibilidad de incluir esa región en el Plan Belgrano?

C.F.: La buena relación del gobierno de la provincia con la Nación se ve en los programas sociales. Este gobierno, a diferencia del anterior, no tiene territorialidad con los programas sociales; todo va canalizado por la Provincia y los programas provinciales tienen aportes de la Nación. Al Plan Belgrano se lo ve muy lejos. Los intendentes y presidentes comunales del norte hemos aprendido a hacer magia con algunas cosas. No es el sur ni es el este, es el norte, con nuestras características y nuestra idiosincracia.

P.: Usted dijo que en el discurso ante los legisladores Schiaretti no profundizó el tema bosques. Cuando se conoció el proyecto, manifestó sus críticas. ¿Qué opina de los cambios que se mencionan? ¿Piensa venir a las comisiones legislativas, que empiezan a sesionar la semana que viene?

C.F.: Pienso tener plena participación activa. Quiero que se escuchen las voces de quienes habitamos ese tres por ciento de bosque nativo. Como intendente defiendo los intereses de mi gente, de mi zona, y creo que se puede hacer una ley más consensuada, con más participación de ambientalistas, apicultores, cabriteros, intendentes, que se escuche a los que nos hemos criado y sabemos cuáles son los recursos de la zona. No estamos en contra de la producción, pero creo que hay que armar un plan estratégico a largo plazo de reforestación y control. Yo, en lo particular, no estoy de acuerdo con que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para mí la Policia Ambiental trabaja muy bien porque conoce la zona. Pero si nosotros no tomamos cartas en el asunto y nos hacemos oir, las generaciones futuras van a lamentar el haber podido parar una decisión de este tipo y no haberlo hecho.

P.: Se dijo que los legisladores delasotistas se opusieron a fin de año a la aprobación de la ley. ¿Hay algo de interna peronista en su posición o es un planteo regional?

C.F.: Es un planteo regional, de defensa de las economías regionales. Es más, sin dar nombres, ha habido legisladores que se han comunicado conmigo preguntándome técnicamente como era mi posición y diciendo que había varios legisladores que se oponían a que salga la ley.

P.: ¿De Unión por Córdoba?

C.F.: De Unión por Córdoba. Pero tengo excelentes relaciones con el gobernador y con los ministros. Recibo mucha ayuda y hemos discutido muchas cuestiones políticas para la zona.

P.: En el peronismo, más tarde o más temprano, va a ocurrir una renovación. ¿Cuál es tu posición dentro del peronismo?

C.F.: Naturalmente se tienen que dar los procesos generacionales en la política y el peronismo está en ese proceso. (Martín) Llaryora, (Juan Manuel) Llamosas, (Daniel) Passerini, (Martín) Gill, Facundo Torres, (Ignacio) García Aresca, son todos dirigentes que tenemos parecida edad. Pero no sólo se tiene que dar por gobernar ciudades grandes, sino por calidad de gestión, para darle oxígeno al peronismo. Schiaretti es muy abierto con nosotros, siempre tenemos participación, nos escucha. Pero hay que demostrar que uno no es sólo capaz de militar, sino de hacer una buena gestión.

P.: A propósito, ¿cómo fue el primer año de gestión en Cruz del Eje?

C.F.: Recibimos una municipalidad prácticamente fundida. De toda la flota de camiones y vehículos nos funcionaba el uno por ciento; hoy funciona todo. El año pasado me encontré con deudas de 20 millones de pesos, con un presupuesto de 260 millones. Lo pagamos a todo. Me dediqué a estabilizar financieramente al municipio y este año estamos haciendo obras pequeñas con recursos propios. Y esperando las grandes, financiadas por la Provincia. Cruz del Eje tiene un gran potencial.