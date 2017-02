Discusión nacional complica negociación local

Aun no comenzó la paritaria docente y la tensión entre el Panal y la UEPC ya se palpita. Si bien aún no hay fecha para que las autoridades nacionales se junten con los educadores y comiencen a desandar el complejo entramado de la negociación salarial y laboral, el grado de conflictividad con el que amanece la discusión es extraordinario.

Mientras la Provincia se empeña en asegurar que realizará su máximo esfuerzo económico de acuerdo con la recaudación y las proyecciones inflacionarias; los docentes rechazan el 18 por ciento y tienen la mirada puesta en Buenos Aires. En el reclamo que ayer hicieron a la centrales a las autoridades nacionales para que depongan su actitud de eludir la discusión nacional, la UEPC envió una comitiva comanda por el secretario general Juan Monserrat.

Se podría decir que los educadores hicieron su debut en este 2017. Pero no fue así. El Ministerio de Educación de la Nación sacudió las vacaciones de los docentes al modificar los decretos que regulaban el Programa Nacional de Formación Docente los últimos días de diciembre.

El conflicto que estalló en enero finalmente tuvo un saldo positivo para los trabajadores: la cartera educativa se comprometió a no mantener las formas de cursada de los pos títulos. No obstante, el yerro de Esteban Bullrich supone un ingrediente más para un ambiente que ya está caldeado.

La paritaria nacional no tiene influencia en Córdoba en términos de números. La Provincia y los docentes usualmente acordaron cifras por encima de lo que se estipulaba en el Palacio Pizzurno. Pero esta vez es diferente. Los docentes saben que conservar esta instancia de diálogo es vital para discutir no solamente salarios (una cuestión clave la las provincias con menos recursos), sino también las condiciones de trabajo e instancias de formación. Además la homologación de los 24 distritos supone una reducción a las ventajas que tenían los docentes cordobeses.

En definitiva la paritaria nacional se cuela en la discusión local, ya minada por elementos propios, como el enfrentamiento que protagonizaron en 2016 el titular de la UEPC y el ministro de Educación Walter Grahovac. El año pasado, cuando los docentes reclamaban por la reapertura de la discusión salarial como estaba acordada en el acta paritaria, ambos referentes tuvieron un encontronazo verbal, que evidenció el deterioro de la relación.

Además de la brecha que produjo la inflación en relación al aumento de precios de 2016, los docentes reclaman por deudas pasadas. Comprometidos durante la última paritaria que rubricó el Gobierno de José Manuel de la Sota, los docentes demandan el aumento de antigüedad acordado para noviembre del año pasado y el blanqueo del un porcentaje del material de didáctico.

Ya lo anticiparon varias veces, los educadores llevarán demandas pendientes a la paritaria. Hasta no resolver esos puntos no se pondrán con el aumento salarial.

Amén del 18 por ciento que pretende imponer la Provincia en sintonía con las pautas nacionales y que los docentes no están de acuerdo, los educadores pondrán el ojo en el porcentaje de aumento sin el Fonid. El año pasado el plus del fondo nacional estuvo contado dentro del 33.8 por ciento que recibieron. Esta vez, los docentes no le darían tanta importancia.