Higiene urbana: UCR confía en su relación con PRO para sacar pliegos

Radicales, macristas y la “lilista” Laura Sesma tuvieron su scrum con el secretario de Servicios Públicos del intendente ramón Mestre. Julio César Waisman dio un anticipo a los ediles oficialistas de la exposición que brindará sobre los pliegos de Higiene Urbana, prevista para hoy a las 11 en comisión. La cumbre terminó con una dosis de optimismo entre los dirigentes boina blanca.

El Ejecutivo aceptará los cambios sugeridos y, con esa consigna, el funcionario mestrista mantuvo el contacto formal con la bancada que debería responder al titular del Palacio 6 de Julio. Las referencias de los enviados espaciales al Concejo Deliberante fueron directamente al grano, con opciones preparadas para desalentar algunos cambios drásticos que propuso la dupla inesperada (por el segundo miembro, por supuesto) integrada por la ex subsecretaria de Capacitación y el macrista Abelardo Losano. Asimismo, con la suficiente apertura para incluir las recomendaciones menos nocivas de cada uno de los ediles.

El nivel de participación fue alto y se repasaron varios temas: la modalidad progresiva de contenerización, la licitación que encara Cormecor para el futuro predio de enterramiento, la relación con el Surrbac, entre otros puntos que habían marcado los contrapuntos de la semana previa al inicio de las sesiones extraordinarias. Incluso, se habló de la probabilidad de incluir una cláusula para incorporar cambios en la prestación en años venideros, posteriores a la adjudicación si el crecimiento de la ciudad o las necesidades sanitarias del momento lo requieren.

Decíamos, luego del intercambio de posiciones entre los participantes de la reunión que se celebró ayer antes del mediodía, radicales y macristas continuaron las conversaciones en el plano informal. Corroboraron la sensación que les dejó el intercambio previo: los socios de la alianza nacional Cambiemos buscarán no desentonar en el final de la pulseada.

En otras palabras, el levantamiento del perfil de Sesma, Losano o Negri – y sus consabidas críticas a la legitimidad de una iniciativa en donde Mestre se juega su segundo mandato- no generará daños colaterales puestas adentro del oficialismo si, en definitiva, terminando apoyando el pliego.

La espuma habría bajado, incluso la ex socialista (que fue la primera en patear el tablero apenas Mestre anunció que habría sesiones extraordinarias para sacar en un mes el proyecto) soltó unas disimuladas lágrimas ante sus compañeros mientras aseguraba que sus cuestionamientos son legítimos y no responden a una estrategia política personal. “No quiero ser diputada”, aseveró a sus colegas luego que conociera por este medio las hipótesis de algunos ediles sobre su jugada. Acto seguido, pidió seguir con el debate.

Los díscolos podrán sacar réditos políticos por los cambios que tomará el mestrismo en las futuras condiciones del servicio de recolección. Como contrapartida, la gestión tendrá aprobados sus pliegos pese a que deberá introducir concesiones. Incluso, ya asumen que el debate será más largo y el Intendente no podrá anunciar el llamado a licitación en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias del ejercicio en curso, como eran los planes originales.

Habrá que ver cómo evoluciona el debate en el Concejo para conocer si finalmente primó la cláusula de gobernabilidad que prometen honrar los radicales y macristas.