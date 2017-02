A pesar de que un juez defendió el topless, habrá “tetazo” nacional

Por María Viqueira

La práctica del topless no es masiva, pero es común en el país. Por eso, las repercusiones de lo sucedido en Necochea el 28 de enero generan atención; en especial, si se tiene en cuenta que desde hace años vemos tetas, literalmente, en todas partes.

Aunque un juez ya se pronunció al respecto y respaldó a las chicas que protagonizaron el episodio, una vez más los colectivos dispuestos a montar un campo de batalla ante cualquier evento tendrán oportunidad de protestar.

El punto de vista del magistrado del caso no un dato menor, pero la convocatoria al segundo “tetazo” nacional, que en Córdoba tendrá su epicentro frente al Patio Olmos, se mantuvo, y las movilizaciones se darán aunque, en general, la opinión pública condenó la desmesura del operativo policial desplegado para que tres mujeres se pusieran el corpiño y se inclina por la conveniencia de respetar las elecciones de las personas.

Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de la ciudad costera, resolvió archivar el caso por carecer de relevancia contravencional y sorprendió con un escrito en primera persona en el cual explicó las razones de su decisión.

“La defensa irrestricta de las libertades me lleva a posicionarme en favor de las mujeres que decidieron descubrir sus pechos”, plasmó Juliano. Pero no se quedó ahí y definió al hecho como “un verdadero acto de rebeldía cívica frente a determinadas pautas culturales”.

En otro tramo, razonó que es muy difícil llegar a acuerdos sobre qué es un acto obsceno o en qué consiste la decencia pública. Sin embargo, independientemente del aspecto legal, tomó partido y valoró que “el hecho que una mujer descubra sus pechos no representa un acto objetivamente lesivo para terceros” y que, por ende, está exento de la autoridad de los magistrados.

“La moralidad pública no se agota en una mera discrepancia sobre los gustos personales y formas de posicionarse frente a la vida, sino que se traslada al ámbito penal para reforzar las ideas de quienes tienen la posibilidad de regular nuestros comportamientos, sancionando a los que se opongan a la visión oficial”, abundó el juez.

La respuesta de Juliano no desalentó a quienes, al parecer, necesitan nutrirse del conflicto y difundir discursos innecesariamente beligerantes. Lo mismo pasó el año pasado, cuando no les importó que el hecho de que las dos mujeres policía que le impidieron a una joven amamantar a su bebé en un espacio público fuera repudiable sin necesidad de mayores consideraciones, ni que las reprendieran en el acto.

Nuevamente, lo sucedido en Necochea se usa para explotar la posibilidad de confrontación, llevándola hasta el límite.

La sobreactuación del primer “tetazo”, que propició una puesta en escena a nivel país por un incidente menor provocado por dos tontas con uniforme, nos pinta un poco como sociedad. La reedición de la consigna confirma que no hay debate posible ni espacio para la reflexión, sino que el eje está en agendas particulares. Así, en lugar de discutir qué hacían los agentes polemizando en la playa con tres jóvenes mientras los delincuentes operan tranquilos, las inquietudes se centran ahora en si el Obelisco es o no un buen punto de encuentro, por su “estructura fálica”.

Otra vez se aprovecha la torpeza de la policía para reeditar consignas que promueven la división entre los sexos, aunque la persona competente para dirimir la controversia (el juez) haya tomado cartas en el asunto.

Pese a los berrinches, lo cierto es que en decenas de miles de casas de todo el país, tías, sobrinas, madres, hijas y amigas se reunieron y se reúnen alrededor de piletas de todo porte y material (o de mangueras, en los hogares más básicos) y siempre alguna deja el corpiño. Se habla de tamaños, de secuelas de embarazos. Se elogian o critican las tetas de otras, las operaciones y las formas. En todo grupo hay registro de charlas al respecto que, normalmente, son interrumpidas por algún novio que cae de sorpresa o por el dueño de casa, quien sabiendo del ritual que se desarrolla, alerta con ruidos a la que se quiere “rescatar”. Como en muchos otros ámbitos, las pautas culturales guían.

En las sierras, camufladas por las piedras, en playas algo alejadas, en patios, en campamentos, en grupos de mujeres o mixtos, hay quienes se sacaron y se sacan los corpiños de las bikinis. Nadie puede desconocer esa realidad. Pero llegó Necochea y ahora andar “en cuero” se convirtió en otra “causa”, aunque la que quiere hacer topless, hace topless desde siempre.

Atribuirle al patriarcado o al machismo lo sucedido y generar una movilización al respecto es un nuevo episodio infantil.

Por otra parte, se repite una tendencia: no respetar al otro, burlarse de sus argumentos, minimizar sus razones. Algunos sucesos del año pasado -en especial, los que se registraron en el encuentro nacional de mujeres- demuestran que en ciertas organizaciones no existe predisposición para dialogar sobre las cosas que pasan mientras la sociedad cambia y se va adaptando. La consigna parece ser hostigar al que siente o piensa distinto, etiquetarlo como monstruo conservador si se atreve a expresar sus valoraciones individuales. En Rosario, incursionaron en conductas reñidas con la sensibilidad más básica: escribir frases pro aborto en una clínica de fertilidad por la que peregrinan mujeres que ansían tener hijos y no pedir siquiera disculpas es una acción condenable. Pareciera que según determinados enfoques, el plan de vida posible para una mujer es uno, y sólo uno, y son algunas elegidas las que lo señalarán.

Lo triste en el caso de Necochea, lo que es un verdadero bodrio, es la consecuencia de tanta sobreactuación: le quitaron la mística a hacer topless.