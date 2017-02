El mundo marcha hacia el socialismo

Por Daniel V. González

En los años setenta éramos muy jóvenes y teníamos todo claro.

Por ejemplo, estábamos seguros de que el mundo iba hacia el socialismo. Esto era una verdad definitiva y completa. Nadie podía dudar de que era verdaderamente así. Cada día la realidad política local y mundial nos daba una muestra indubitable de que, tal como había pronosticado Marx, era inevitable que el capitalismo desapareciera y el socialismo se instalara en todo el planeta, para bien de la humanidad.

¿Qué duda podía caber de que esto era realmente así? Tras la revolución rusa de 1917 y la constitución de la Unión Soviética, integrada por 15 naciones, se habían sumado y ya vivían bajo el mismo sistema, tras la Segunda Guerra Mundial, todos los países del este de Europa, al paso del Ejército Rojo. Ciertamente que, salvo Yugoslavia, la incorporación había sido forzosa, pero lo cierto es que Polonia, Rumania, Checoeslovaquia, Bulgaria, Hungría y la mitad de Alemania eran socialistas. Además, cuatro años más tarde (1949)también se había añadido China y un par de años después, Corea del Norte. Y ahora, a comienzos de los setenta, era inminente la incorporación de Vietnam pues la derrota de los norteamericanos era visible e inminente.

En América Latina había asimismo una realidad promisoria y enderezada hacia el socialismo. Allende triunfó en los comicios presidenciales en Chile, en septiembre de 1970 y reinaba una gran euforia entre quienes militaban en la izquierda argentina de cualquier color. Todo iba en la dirección prevista. Un par de años antes el general Juan Velasco Alvarado había dado un golpe en Perú. Pero no era cualquier golpe. No: era un golpe nacionalista que se anticipaba como nacional y popular. Prometió expropiaciones al capital extranjero y tierras para los campesinos. Al año siguiente, el general Alfredo Ovando Candia había derrocado en Bolivia a Luis Siles. Otro golpe militar nacionalista. Una vez en el poder, Ovando nacionalizó el petróleo que estaba en manos de la GulfOil y restableció relaciones con el bloque socialista. Tan sólo diez años antes Fidel Castro había tomado el poder en Cuba, como un claro anticipo de lo que llegaría muy pronto para toda América Latina: el socialismo, una sociedad libre de pobres, con libertades plenas y un crecimiento inusitado de la producción.

Como se estaba viendo, las dictaduras y los gobiernos obedientes de los Estados Unidos estaban cayendo uno a uno y eran reemplazados por militares nacionalistas o bien, como en Chile, por gobiernos confesadamente socialistas, que prometían profundas transformaciones sociales en beneficio de los trabajadores y el pueblo.

Además, los militares nacionalistas eran muy bien vistos por el grupo de la Izquierda Nacional, en el que nos movíamos. La razón es bien simple: la IN, aunque de origen marxista, nace bajo el influjo del 17 de octubre de 1945 y siempre estuvo atenta a los movimientos militares pues veía en ellos la posibilidad de un deslizamiento hacia el nacionalismo y de éste, hacia posiciones socialistas. En América Latina, decíamos, las Fuerzas Armadas estaban formadas por hombres del pueblo y, en tal medida, también impregnados por sus esperanzas e ideas. Los casos de Velasco Alvarado y Ovando Candia venían a corroborar estos puntos de vista.

La situación del mundo, fuera de América Latina, no podía ser más promisoria para el avance de las transformaciones sociales. Por de pronto, los Estados Unidos estaban empantanados en Vietnam. No podían resolver esa guerra impopular y generaban, en todo el mundo, un sentimiento de animosidad hacia la agresividad de su política exterior. EEUU era visualizado por nosotros, los jóvenes de Argentina de comienzos de los años setenta, como la nación opresora por excelencia. A él debíamos todos nuestros males, todos nuestros padecimientos, nuestro atraso económico relativo. Era el causante de la miseria de todos los pueblos de América Latina. El triunfo de nuestros países suponía su derrota. Nadie podía tener duda acerca de eso.