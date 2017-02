Más cerca de Parménides: un gobernador igual a sí mismo

Por Pablo Esteban Dávila

El gobernador inauguró, conforme el mandato constitucional, un nuevo período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Sus palabras eran aguardadas con cierta ansiedad. De algún modo, representaban el comienzo del sprint político en uno de los principales distritos del país. ¿Fueron acordes con el nivel de expectativas que se habían generado?

La respuesta es simple: de acuerdo cómo se las mire. Si se considera como punto de comparación a su primer mandato, hubo un Schiaretti distinto a sí mismo como otro que se ratificó en plenitud. Algún pensador sospechará que se trata de una dualidad en un único ser más propia de Heráclito que de Parménides, pero tenemos nuestras dudas.

No es, por supuesto, una cuestión filosófica; mucho menos un misterio. La faz innovadora del gobernador, tanto respecto a su historia reciente como a la de su antecesor, consistió en dar formalmente por concluida la etapa de tensiones con la Nación, un prolongado capítulo bilateral que se extendió a lo largo del decenio kirchnerista y que dio pábulo a los mandatarios cordobeses para denunciar discriminación y explicar cuanta dificultad existiera en la provincia.

Lejos de sus tirrias del pasado, Schiaretti fue muy claro que pretende jugar un rol central en la tarea de reconstrucción del tejido nacional en colaboración con el gobierno federal. Dijo expresamente que “quienes garantizan la gobernabilidad son las fuerzas de la oposición” y que “como republicanos que somos, desde el primer minuto de gobierno decidimos apostar por la gobernabilidad de Argentina, apostamos por impedir las crisis, apostamos por la colaboración con quienes gobiernan al país más allá de pertenecer a fuerzas políticas distintas”. Son palabras muy diferentes a las escuchadas apenas un par de años atrás en el recinto legislativo.

Esta fue, probablemente, la principal novedad que haya postulado, aunque no haya sido una sorpresa avant la lettre. En cualquier caso, la imagen de la isla angelocista con que solía identificarse a Córdoba ha quedado demodé; en su lugar, ha surgido un istmo que la une con la Nación, cimentado en base a recursos constantes y sonantes y a la necesidad de Mauricio Macri de llevarse bien con la provincia que lo hizo presidente a lo que haya lugar. Es una notable trasformación geográfica.

Por el resto, el gobernador demostró que piensa repetir, casi sin variaciones, la misma fórmula que le garantizó elevados niveles de apoyo al final de su primera gestión, esto es, la profusa ejecución de obra pública. No obstante que sus referencias a la materia no ocuparon, desde el punto de vista temporal, la mayor parte de su discurso, para cualquiera que sepa leer entrelíneas es evidente que es ésta la principal carta que piensa jugar en los próximos meses.

La baza es importante. Se trata de inversiones por más de 4.000 millones de dólares y que involucran a 40.000 puestos de trabajo. El plan consiste, sin ser exhaustivos, en terminar la Autovía entre Córdoba y Río Cuarto, avanzar en las autovías entre Córdoba y Jesús María y en la siempre compleja Ruta 19, ejecutar la variante Costa Azul, continuar el cierre de la avenida de circunvalación de la ciudad de Córdoba, pavimentar 600 kilómetros de rutas y continuar con el tendido de la red de gasoductos troncales. Son todas obras de alto impacto y visibilidad asegurada que, para mejor, le permitirán mostrar avances conforme discurra su mandato y que le brindarán la posibilidad de inaugurarlas antes o durante el crucial 2019.

La obra pública permitirá que Schiaretti mantenga una iniciativa política basada en la gestión. Sin deseos ni necesidad de polemizar con la Casa Rosada por ninguna cuestión de fondo, pretenderá cultivar la imagen de un gestor a prueba de balas. Tiene fondos prácticamente asegurados para garantizar la eficaz concreción de todos los proyectos en marcha y los números provinciales se muestran perfectamente razonables tras años de haber sido sometidos al estrés del conflicto con los Kirchner. Es un plan realista, sin grandes fisuras por donde puedan colarse las malas noticias.

La oposición local intuye que será difícil competir contra el tren de inversiones ya lanzado a la carrera. Si hay algo que todos le reconocen al gobernador es que le gusta cumplir con lo que anuncia, aunque no siempre las cosas le salgan bien (recordar el camino del Cuadrado). Algunos dirigentes de Cambiemos mascullan con bronca que el reaseguro financiero sobre el que Schiaretti se encuentra basando su proyecto político proviene, paradójicamente, del gobierno nacional que ellos integran, pero no les está permitido protestar airadamente por tal contrasentido. Es el precio que deben pagar por integrar una coalición con minoría parlamentaria en el Congreso y por vivir en una provincia que vota alternativamente al peronismo o a Macri sin sonrojarse ni perder la compostura.

Schiaretti todavía no lo dice, en parte porque falta mucho y en parte por prudencia, pero ya está pensando en su reelección. Lo que dijo ayer calza, desde una perspectiva temporal, con este propósito. No sólo juega a su favor su ética de la gestión sino su capacidad para mostrarse como un tecnócrata con indudable historia militante y que, al mismo tiempo, proclama su vocación social como la extensión de un gobierno eficiente. Este combo, tan original como privativo de su carácter, le garantiza polémicas escasas y la conducción de un equipo sin extravagancias, focalizado en la ejecución de sus compromisos.

De ínsula a itsmo político y más obras que ideología, con su mensaje de ayer Schiaretti ha demostrado que, a pesar de las apariencias, sigue estando del lado de Parménides. Igual a sí mismo, apuesta todo a repetir la fórmula de su primer mandato. Nadie podrá quejarse que no avisó a tiempo.