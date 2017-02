La economía argentina sigue muy cerrada

Según el FMI, en 2015 había en el mundo 55 países con un PBI per cápita (medido en dólares corrientes) superior al de Argentina Sólo uno de esos países más ricos – Rusia- presentaba un ratio Importaciones/ PBI inferior al argentino. Argentina importó bienes ese año por el equivalente a menos de 10% del PBI lo que la convierte en una economía extremadamente cerrada.

Un estudio de la consultora Muño & Asociados indica que el primer factor explicativo de que las importaciones tengan tan poco peso en la economía es que en Argentina rigen aranceles relativamente muy elevados.

Las tarifas -tanto su promedio simple como el ponderado por los volúmenes importados- son muy superiores a las vigentes en economías desarrolladas (Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda) y también a las de otros países de la región como Chile, Colombia y Perú. Sólo Brasil presenta barreras arancelarias de magnitud similar.

De todos modos, es probable que las trabas más importantes al ingreso de mercaderías no sean las barreras arancelarias sino las distintas barreras y restricciones para-arancelarias (formales e informales) que se fueron instalando durante las administraciones kirchneristas.

La ONG Global Trade Alert lleva adelante un cómputo de las restricciones a las importaciones que impone cada país. El alto posicionamiento relativo argentino en este ranking de restricciones (sobre todo, teniendo en cuenta el tamaño reducido de nuestra economía) “da cuenta de hasta qué punto Guillermo Moreno y demás funcionarios fueron operando para cerrar la economía”, señala el reporte.

La serie de tiempo del ratio Importaciones / PBI muestra el progresivo cierre agentino; pasó de 15% en 2009 a menos de 10% en 2015; muy por debajo de los ratios de apertura económica que ostentan en promedio tanto América Latina como el mundo.

La argentina es una economía “cara, ineficiente, poco competitiva, y con baja inserción exportadora. Todos estos vicios están en buena medida vinculados al escaso peso de las importaciones”, según Federico Muñoz, quien plantea que es “evidente que hay que propender a una mayor apertura; gradual y progresiva para no caer en el costoso error de los ´90 (apertura abrupta en un contexto de retraso cambiario que provocó un altísimo costo social)”.

El cepo y después

En diciembre de 2016, a un año del levantamiento de los controles en el mercado de cambio y la eliminación de las barreras para el comercio, se registró un superávit en la balanza comercial de 2128 millones de dólares.

El país volvió a tener un resultado positivo (al igual que entre 2000 y 2014), tras el déficit de 2969 millones de dólares que se había registrado en 2015. En total, se exportó por 57.737 millones de dólares durante el año pasado, un incremento de sólo un 1,7% frente a 2015. En cambio, las importaciones (vinculadas a la evolución del PBI argentino) cayeron un 6,9% y alcanzaron los 55.610 millones de dólares.

El crecimiento de las exportaciones en 2016 se dio debido a incrementos de 17,7% en productos primarios y de 0,2% en manufacturas de origen agropecuario (MOA). En tanto, hubo caídas de 11,5% en combustible y energía y 6,6% en manufacturas de origen industrial (MOI).

A nivel de principales rubros, los mayores aumentos del acumulado del año respecto de 2015 correspondieron a cereales (aumento de 2136 millones de dólares); productos químicos y conexos (335 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (268 millones); grasas y aceites (267 millones); hortalizas y legumbres sin elaborar (262 millones); pescados y mariscos sin elaborar (240 millones) y tabaco sin elaborar (179 millones), principalmente.

Sobre las importaciones, al comparar la evolución de 2016 respecto de igual período del año anterior cayeron 6,9%. Las compras de combustibles y lubricantes, bienes intermedios, y piezas y accesorios para bienes de capital cayeron un 30,7%, 14,4% y 10,8% respectivamente. Y aumentaron las importaciones de vehículos automotores de pasajeros 33,5%, bienes de consumo 9,1% y bienes de capital 2,2%.Sobre el aumento de las importaciones de bienes de capital en los 12 meses, las compras externas de estos excluidos equipos de transporte cayeron 6,7% y las correspondientes a equipos de transporte industriales crecieron un 32,5%.