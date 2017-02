Tomás Fonzi: juventud, talento y experiencia

Por Ariel Bogdanov

Desde muy chico trabaja en la televisión, en esas tiras con las que todos nos familiarizamos alguna vez. Es uno de los actores que jerarquizan con su presencia a Villa Carlos Paz y la plaza le respondió de manera acorde. Tomás Fonzi transita su primera temporada teatral veraniega como uno de los protagonistas principales de “Abracadabra”, la comedia líder en materia de taquilla a nivel nacional y la vive a pleno a pesar de la exigencia física que demanda hacer dos funciones diarias.

En diálogo con Alfil, el actor contó que disfruta plenamente esta temporada en compañía de su familia, con la que aprovecha para conocer las bondades de las sierras cordobesas.

“Estoy viviendo un momento muy especial en compañía de mi familia. A la noche trabajo y durante el día es como una especie de vacación, pero distinta y todos juntos. Estamos muy tranquilos en una casa con jardín, pileta, parrillita. En estos días estuve recorriendo algo. Fuimos hasta Cuesta Blanca y estuvimos haciendo `diques’ con las rocas, mientras el más chico se comía toda la arena”, cuenta con un brillo que emana de sus ojos al repasar las imágenes. “La familia es fundamental en este verano y ellos hacen que disfrute mucho. Me encanta el paisaje de Carlos Paz, su clima, realmente estoy muy cómodo”.

-¿Cómo te sentís en este formato de comedias?

– Descubrí una experiencia que nunca había hecho, en este tipo de comedias, con formato veraniego, con dos funciones llenas, lo cual requiere toda una preparación física y psicológica. Fuimos encontrando chistes nuevos, probando cosas y la comedia a esta altura ya está en un gran momento y la gente la pasa muy bien.

-Se ve muy buena química en el escenario con Pedro Alfonso. ¿Cómo está esa relación entre ambos?

– Con Pedro nos conocemos del barrio, ambos somos de zona sur. El de José Marmol, yo de Adrogué, tenemos gente en común pero en Esperanza mía fortalecimos la relación. Armábamos las escenas nosotros, llevábamos ideas al set y funcionaban. Nos empezaron a dar más participación y además lo notábamos en la calle y las redes sociales. La dupla de “Máximo y el Gato”.

-¿Te enfocaste puramente en el teatro este último año?

-Si, venía de hacer una obra que se llamaba Yiya, el musical, basada en la historia de YiyaMurano, la envenenadora de Monserrat, junto a Fabián Gianola, Patricio Contreras y un elenco que forjó una gran relación. Estuvimos de mayo a octubre, hicimos gira y me dejó muchas satisfacciones esa obra.

-Se viene el estreno de Ley Primera, una película que habla sobre la problemática de los Qom. ¿Qué podes contar al respecto?

-La película trata sobre la matanza de Napalpí, que buscó arrebatarle tierras a una comunidad. No eligieron desterrarlos, sino que los asesinaron. Se hace ese cuento y se hace un paralelismo con el presente y es impactante ver en esa película lo que sucede en la realidad. Está mezclado, como le gusta a Diego Rafecas, con una conexión muy espiritual. Se habla de la conexión de los Qom con la naturaleza y del cuidado de la tierra, no como algo místico y espiritual, sino llamando a entender que debemos conservar los recursos que nos dan de comer, pensando en las futuras generaciones.