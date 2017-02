Salud, ya en pie de guerra por paritaria

La Provincia se alineó automáticamente con las proyecciones inflacionarias que prevé la Casa Rosada. Un aumento del 18 por ciento, un punto por encima de lo que estima será el aumento de precios para el 2017, es lo que estipulan las autoridades locales en sintonía con las nacionales para el sector público, docentes incluidos. La cifra ya fue apelada por los educadores y los estatales en Córdoba en su momento, y ahora se sumó, previsiblemente el sector hospitalario.

La pauta del 18 por ciento es el denominador común al que apuntan todos los gobernadores. Por eso el jueves se reunirá en Capital Federal la liga de mandatarios. Allí discutirán la estrategia para encarar este punto y otros más, como la reforma fiscal. Saben que no pueden salirse del librero si quieren mantener los estándares nacionales sobre el gasto público, que incluye también el control de la planta de contratados.

La idea de las provincias es exportar el modelo que impuso María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires a todo el paño de la administración. La cláusula gatillo de adecuación automática de acuerdo con la inflación supone un punto más que atendible para los gremios.

Sin embargo, si se tiene en cuenta la inflación del año pasado y los acuerdos alcanzados por otros gremios como La Bancaria, que rompieron la barrera del 20 por ciento (22 para ser exactos), la cifra no conmueve.

Sumado a este escenario, los trabajadores del sector salud, que durante todo el 2016 mantuvieron su conflictividad activa -alternando períodos de mayor y menor intensidad-, anticiparon que no aceptarán una propuesta del 18 por ciento.

Tanto ATE como UTS -que compiten por la representación gremial en el sector por SEP- señalan que la cifra es insuficiente y ya anticiparon su descontento.

“El 18% de pauta salarial anunciada es, a todas luces, insuficiente atento que sólo en el 2016 la caída del salario de los provinciales promedió un 14%. Sumado a esto, la suba de tarifas de los servicios públicos, el transporte urbano, impuestos provinciales y tasas municipales, combustibles y el aumento constante y sostenido de los artículos que integran la canasta familiar, obligan al gobierno a sentarse a discutir con los trabajadores sobre una base racional y cierta la recomposición del salario”, afirma un comunicado de ATE, donde también se manifiesta en contra de discutir salarios sin revisar la brecha que dejó el año pasado el aumento de precios.

Inclusive los gremios se blindan de la posible importación del modelo Vidal a Córdoba y sus cuatro cuotas trimestrales de 4 puntos y medio. “La proyección oficial (de la inflación) para el primer trimestre del 2017 de un 4.5%, que se choca de bruces contra los análisis privados que ya hablan de un 4% para el primer bimestre, restando aún saber que nos deparará el mes de marzo”, asegura el mismo documento.

Propuesta

Por su parte UTS tiene pendiente esta semana una reunión con el ministro de Salud, Francisco Fortuna. Desde esta entidad elaboraron un pliego de reivindicaciones que contempla un aumento de más del 60 por ciento (que en algunos casos supera el 90 por ciento) y que pretenden acercar antes del viernes al Panal.

La propuesta, que estipula también el pase a planta de los contratos y la actualización de categorías, estima un salario de 33.700 pesos para los profesionales (médicos, bioquímicos, odontólogos, psicólogos y farmacéuticos) con una carga de 35 horas semanales. Actualmente este segmento cobra entre 18.000 y 20.000 pesos. En el grupo 2 (enfermeras), UTS reclama un haber de 27.500 pesos. Este rubro percibe en estos momentos alrededor de 14.000 pesos explicaron desde el gremio.

Los porcentajes están muy por encima de las pretensiones – y sobre todo del alcance- de las arcas de la Provincia.

Salud fue siempre un foco de conflicto para el Panal. Los reclamos de los trabajadores y el estado de algunos hospitales atraviesan la negociación. Por esta razón la Provincia siempre estipula un aumento diferencia para el sector, que usualmente supera en algunos aspectos al incremento estipulado para la el resto de la administración estatal,