No llegará a Córdoba la “unificación” de la CTA

Las posturas irreconciliables entre sectores de la Central de Trabajadores Argentinos con respecto al gobierno kirchnerista provocaron una ruptura que sobrevive hasta estos días.

El detonante fueron las elecciones del año 2010 para renovar autoridades. En aquel momento, la lista que encabezaba Pablo Micheli se proclamó ganadora mientras que el sector liderado por el dirigente docente Hugo Yasky se negó a reconocer la derrota y fundó su propia central.

Desde ese momento, las diferencias políticas no hicieron más que ensancharse. Mientras la CTA Autónoma (como se denominó la conducida por Micheli) se ubicó en franca oposición al gobierno de Cristina Kirchner, el grupo de Yasky (bautizado CTA de los Trabajadores) se alineó acríticamente con el ejecutivo nacional.

La seccional Córdoba se mantuvo mayoritariamente leal a la CTA Autónoma. La enorme mayoría de los sindicatos y activistas se encolumnaron con la conducción del dirigente de ATE. Además del sindicato de estatales, se encuadraron en esta central el Cispren, la Unión de Trabajadores de la Salud más diversos movimientos político-sociales como la Corriente Clasista y Combativa y la Corriente Sindical del MST.

Recién en el año 2014, los sectores kirchneristas lograron acumular una masa crítica suficiente para lanzar la filial local de la central dirigida por Hugo Yasky. Lo hicieron de la mano de Pablo Carro, dirigente del gremio de docentes universitarios ADIUC, y de dirigentes del sindicato de judiciales. Desde el momento fundacional, los referentes del sector se autodefinieron como “parte del proyecto nacional y popular en curso”.

El entramado político de las CTA tuvo un movimiento sísmico la semana pasada cuando los principales dirigentes, hasta el momento enfrentados en forma irreconciliable, anunciaron una “fusión” de las centrales en un futuro próximo. Hugo Yasky y Pablo Micheli afirmaron que, en el año 2018, unificarían la conducción que se dividiera en el año 2010.

Además, programaron para el 9 de febrero un plenario conjunto luego de que cada sector tenga su respectiva deliberación. Inmediatamente, dirigentes encolumnados en la CTA Autónoma rechazaron el convite de la flamante dupla y afirmaron que no serían parte del proceso.

“Esta CTA (Autónoma) es pluralista ante todo, no estamos atados a partidos políticos. Fuimos críticos del kirchnerismo por la precarización laboral, denunciamos los niveles de pobreza y la crítica situación social, atacamos al discurso progresista pero que arreglaba con las mineras y los sojeros y también denunciamos las políticas de derechos humanos por el temaMilani”, sostuvo Ricardo Peidró, ex segundo de Micheli y dirigente del sindicato Agentes de Propaganda Médica, para graficar sus diferencias con Yasky.

El grupo que se resiste a la jugada de Yasky y Micheli cuenta con el apoyo de Hugo “Cachorro” Godoy, máximo referente del poderoso ATE, y Víctor De Genaro, fundador de la Central de Trabajadores Argentinos en los años 90.

En Córdoba, la dirigencia de la CTA Autónoma, cuyo secretario general es Guido Dreizik de Cispren, se alinea con esta posición. “El mismo dirigente que en las elecciones de la CTA de 2010 se negó a aceptar su derrota a manos de la Agrupación Germán Abdala y fracturó la Central a pedido del gobierno de Cristina Fernández fungiendo en la práctica como un interventor impuesto por el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no es creíble a la hora de rotularse campeón de la unidad” afirmó Juan Carlos “Pipón” Giuliani, histórico referente cordobés y secretario de relaciones institucionales de la central autónoma, en referencia a Hugo Yasky.

Con respecto a Micheli, el dirigente no ahorró críticas: “ha aceptado el rol de actor de reparto en esta historia fogoneada desde la debilidad de sus protagonistas-, debe haberlo consultado con su almohada, porque la mayoría del Consejo Ejecutivo Nacional de la CTA Autónoma se anotició de este rejunte superestructural por boca de Yasky a quien –como ya he dicho- lo desautorizamos de plano para hacer tal anuncio que no compartimos y que rechazamos” afirmó tajante.

De todos modos, los dirigentes cordobeses afirman buscar la unidad de la central pero rechazan lo que consideran un acuerdo basado en intereses personales de los dirigentes recientemente aliados. Por ahora, la anunciada “unidad” no tendrá impacto en Córdoba.