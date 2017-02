Nación proyectó el doble de déficit provincial para el 2016: qué esperar en un año electoral

Aunque cuando se miran las cuentas fiscales de las provincias, uno se da con que hasta septiembre venían mostrando una situación bastante buena, la estimación oficial incorporada por el Ministerio de Hacienda

en el presupuesto 2017 para el consolidado de las 24 jurisdicciones es pesimista y proyecta un déficit de 105.000 millones de pesos en 2016.

La cifra duplica el rojo consolidado de 52.000 millones de pesos que se presentaba en 2015. Un trabajo de la consultora NoaNomics de Félix Piacentino señala que del dato se desprende que o el último trimestre del año pasado fue una catástrofe en el plano fiscal o los técnicos de Hacienda erraron sus estimaciones.

Como hay una demora importante en la publicación de la ejecución de algunas provincias, como por ejemplo de la más grande y la que más influye en el resultado final como es Buenos Aires, hay que confiar en la proyección oficial.

De esta forma el año pasado se habría alcanzado el mayor déficit de al menos los 12 últimos años, llegando a representar el 1,3% del PBI y superando el ahora viejo máximo del 0,9% presenciado en 2015.

“Este pésimo resultado se registró en un año no electoral, y cuando las provincias comenzaron a recibir tres puntos de una devolución gradual de 15 puntos de coparticipación (en el caso de Córdoba, Santa Fe y

San Luis por el fallo de la Corte la devolución fue completa), más seis puntos extra en préstamos de Nación a tasa subsidiada”, apunta Piacentini.

Una situación similar también ocurrió cuando las jurisdicciones pudieron volver a financiarse en el mercado de crédito internacional, emitiendo unos 7.050 millones de dólares en colocaciones locales.

Es decir, un año en el que las provincias contaron con ingresos inéditos del 7,2% del PBI en concepto de coparticipación, no lograron contener el gasto y llegaron a un récord de rojo. En cuanto al nivel de endeudamiento,

las obligaciones en moneda extranjera mencionadas implican que el stock de deuda en pesos se expandió un 41% en 2016 sólo por ese concepto.

Piacentini sostiene que aunque este ritmo de endeudamiento asusta, el nivel total todavía no es preocupante y no hay riesgos en el corto plazo. Pero ciertamente hay provincias como Buenos Aires en donde el cociente

Ingresos Totales sobre stock de deuda ya estaría en un 52% y otras como Jujuy, CABA y Mendoza donde se encontrarían en torno al 40%.

“Más que nada para éstas sería aconsejable moderar la trayectoria futura de financiamiento para evitar que el nivel de endeudamiento se convierta en un problema”, agregó.

De acuerdo con un trabajo de los economistas Marcelo Capello y Vanessa Toselli del Ieral de la Fundación Mediterránea, las jurisdicciones grandes del país, con excepción de Buenos Aires, mejoraron sus resultados fiscales en 2016. Por ejemplo, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires pasaron de un resultado primario prácticamente equilibrado en 2015 a un superávit importante el año pasado (y de un rojo financiero a un superávit).

Mendoza y Santa Fe saltaron de un rojo primario importante en 2015 a cerrar con un leve superávit en 2016. En el primer caso, la clave fue una política de gasto muy austera (el gobernador Alfredo Cornejo recibió una provincia quebrada) mientras que en Santa Fe fue crucial el recupero del 15% de la coparticipación que en los últimos años se había dirigido a la Anses.

Entre enero y octubre de 2016 (últimos datos disponibles) hubo un comportamiento heterogéneo en la recaudación propia de las provincias. Santiago del Estero quedó al fondo de la lista con una variación nominal interanual de sólo 16,6%, mientras que Santa Fe logró una mejora de 42,8%. Le siguieron Neuquén, Río Negro y Salta, con alzas de 41,1%, 40% y 39% respectivamente.

Pese a que todos los distritos presentaron incrementos nominales, en la mayoría la recaudación propia no logró superar la inflación. En ese marco, es alta la dependencia de los giros nacionales (por coparticipación y por leyes especiales).