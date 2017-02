Distribución de energía: suba nacional impacta en Epec

Por María Viqueira

mviqueira@diarioalfil.com.ar

Desde hace semanas el Gobierno debatía internamente el nuevo cuadro tarifario para la luz, con el fin minimizar la controversia.

Si bien se especulaba que por el impacto político de la decisión los reclamos de las empresas Edenor y Edesur –que pidieron alzas de hasta el 51 por ciento- no serían atendidos, el ministro de Energía, José María Aranguren, anunció aumentos de entre el 60 y el 148 por ciento para los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires.

En tanto, puntualizó que la “boleta social” para los sectores de menores recursos se incrementará un 35 por ciento.

Paralelamente, el funcionario detalló que plan incluye un “estímulo al ahorro” para los usuarios que consuman un 10 por ciento menos que en el mismo período del 2015.

Aranguren detalló que el aumento será desdoblado y que regirá completo recién para los consumos de marzo. Además, indicó que la suba mensual en las boletas no superará los 183 pesos para el 83 por ciento de los consumidores.

La medida fue vaticinada por varios especialistas, quienes razonaban que como el Gobierno anterior dejó un sistema de precios de energía extremadamente barato el aumento del servicio iba a ser alto. No se equivocaron.

Días atrás, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) adelantó que a partir del mes que comienza subiría sus tarifas un 7 por ciento, como parte del incremento del 29,48 por ciento que pactó en diciembre con el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep).

No obstante, la firma aclaró que la actualización era para compensar la inflación y que si aumentaban los costos de distribución de energía a nivel nacional, posiblemente debería trasladar esos porcentajes al usuario.

Con la medida que comunicó Aranguren, que comprende la distribución y venta para el interior del país, Córdoba se ve afectada. Con esos datos, Jorge González, titular Epec, precisó que en febrero la suba de la luz llegará al 13 por ciento.

Si bien aclaró que para dar a conocer los números finales hay que esperar la resolución oficial, González hizo un cálculo y dio aquél porcentaje. También aclaró que en marzo se incrementará un 15 por ciento más, porque se dará la segunda suba dispuesta por Aranguren y el segundo aumento aprobado para Epec.

Hasta el año pasado, en Buenos Aires se pagaba entre cinco y siete veces menos de luz que en el interior y aunque ahora sigue siendo más económica, la brecha se achicó.

“Estamos en un proceso de normalización del precio mayorista de la energía eléctrica enfocando los subsidios en aquellos que lo necesitan. Y, cumpliendo con el marco reglamentario, nos aseguramos que se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de generación”, informó Aranguren en la conferencia de prensa que brindó para dar a conocer la decisión gubernamental.

El titular de la cartera de Energía dejó abierta la posibilidad de que después de octubre pueda haber una nueva suba y aseguró que una medida de esa naturaleza se evaluará “en función de la situación económica del país en ese momento”.

El incremento tarifario propició que el mercado se impulsara por el sector energético, ya que fue mayor al que se esperaba.

Las acciones energéticas escalaron hasta 7,8 por ciento y apuntalaron al Merval, que volvió a terreno positivo, al ganar 1,5 por ciento.

Los papeles de Edenor escalaron 7,86 por ciento. Otras subas más importantes dentro del panel líder las registraron Transener, Petrolera Pampa y Cresud.

Macri

El presidente Mauricio Macri se refirió a las novedades que difundió su ministro y valoró que la suba de la luz “es el único camino para tener energía y crecer”.

“No es simpático anunciar aumentos de las tarifas, pero este incremento nos va a acercar al 47 por ciento de lo que vale producir energía”, afirmó el mandatario durante el acto de la firma del convenios para impulsar la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta.

Macri también destacó que desde diciembre pasado hubo menos cortes en comparación con otros años. “Hemos verificado menores consumos a mayor temperatura, hubo mucha más consciencia de la importancia de ahorrar”, acotó.

Los dichos del presidente se basan en datos. Aunque el último mes del 2016 fue medio grado más caluroso que el mismo período del año pasado, el consumo de electricidad bajó un 1,3%. En su momento, el informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) causó satisfacción en el ministerio que comanda Aranguren. La Cartera le atribuyó la caída al efecto de la campaña publicitaria tendiente a fomentar un uso más medido de la electricidad.

No obstante, los funcionarios saben que la gente se está cuidando su bolsillo, ya que el servicio aumentó un 380 por ciento durante 2016 en el promedio de los hogares bonaerenses. Aún así, sigue teniendo un 70% de subsidios del Estado nacional sobre su costo real.

Además, los funcionarios toman en cuenta que el menor consumo de luz en las industrias evidenciaría cierta recesión en el sector productivo.