Señales del GEN a la UCR

Ya se acaban las vacaciones de la política. La señal de largada oficial es el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura que dará el gobernador Juan Schiaretti. Sin embargo, en enero muchos comenzaron a lanzar señales de lo que desean para este año, que tendrá como punto central de interés las elecciones de diputados nacionales. La semana pasada, en el programa Cara a Cara, del periodista Gerardo Chain, el ex legislador Omar Ruiz, la nueva incorporación de Margarita Stolbizer en Córdoba (aunque no forma parte del GEN), le envió su propuesta aliancista a Ramón Mestre y a la Unión Cívica Radical, en general. Un legislador radical, que no se pierde el programa de Chain, lo comentó con el periodista.

Legislador radical: Nosotros tenemos que resolver nuestra interna para definir los candidatos a diputados nacionales y, encima, hay que cerrar con el PRO y con el Frente Cívico. Pero se nos suman las pretensiones de Lilita Carrió con Laura Sesma y, ahora, escuché que el GEN quiere también aliarse con nosotros.

Periodista: ¿El GEN?

L.R.: Bueno, Omar Ruiz, al menos, dijo en una entrevista con Chain algunas cosas en ese sentido.

P.: ¿Me las cuenta?

L.R.: Le leo la desgrabación que me pasaron ayer. Escuche: “En Córdoba tenemos un bipartidismo de coaliciones, y creo que el radicalismo tiene una oportunidad de liderar”. Y sigo: “El radicalismo es una condición necesaria pero no suficiente. Tienen que hacer una convocatoria más amplia. No alcanza con Cambiemos para ganarle a Unión por Córdoba. No basta tener sólo la intención. Hay que tener un discurso progresista. Hay que tener un perfil más diferenciador con el gobierno de la provincia”.

P.: Comprendo. Pero el GEN es aliado de Sergio Massa, que es aliado de José Manuel de la Sota…

L.R.: Sí, ese barullo lo tendrán que resolver ellos si quieren venir con nosotros.