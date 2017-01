Macrista se une a Sesma para pedir correcciones en los pliegos

Por Yanina Passero

De repente, en el Concejo Deliberante de la ciudad comenzó a regir una especie de control interno entre los ediles de Juntos por Córdoba, similar al que se impone en la Cámara de Diputados de la Nación entre los aliados de Cambiemos. En reiteradas ocasiones se observó como radicales y “lilistas” llaman a la reflexión al macrismo gobernante ante el desembarco de proyectos abonados a la polémica.

En el recinto urbano y con motivo de la nueva licitación del servicio de recolección mecanizada de residuos, ahora son los macristas y ¿lilistas? cordobeses quienes buscan ser el contrapeso.

En la jornada de ayer, la concejal que logró su banca gracias a los votos de Juntos por Córdoba, aunque desde hace unos meses resolvió apartarse y formar su bloque, Laura Sesma, recibió un respaldo inesperado. Uno de los referentes capitalinos de PRO, Abelardo Losano, recomendó al intendente Ramón Mestre realizar algunas modificaciones a los pliegos que ya se analizan en comisión “para avanzar hacia un sistema moderno que garantice una ciudad más limpia y sustentable y la protección del medio ambiente”.

La “sugerencia” fue redactada en un tono más amistoso que las declaraciones de la semana pasada de la socia local de Elisa Carrió. Repaso: apenas el responsable del Palacio 6 de Julio determinó las sesiones extraordinarias para discutir las futuras condiciones de la prestación, Sesma dijo que los pliegos “eran invotables” e implicó al Surrbac en su redacción (Ver aparte).

El comunicado de la ex socialista y el contador macrista fue redactado de manera conjunta. Ambos apelan a la flexibilidad del intendente para aceptar cambios. Si bien Losano es la primera vez que opina públicamente sobre el tema sin adelantar su voto, la sociedad con Sesma lo aleja de las moderadas críticas de Juan Hipólito Negri, quien sólo cuestionó los plazos fijados para el debate entre los ediles.

“Es imprescindible que se realicen modificaciones en el pliego para evitar que se condene a la ciudad de Córdoba por ocho años más, hasta el 2025, a soportar un sistema obsoleto de recolección manual, modalidad que ha sido progresivamente abandonada en otras ciudades importantes del país como Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, inicia el parte de prensa de la dupla que no deja espacio a segundas interpretaciones.

Como se observa, los dardos apuntan a las actuales prestadoras –Lusa y Cotreco- que no ocultan su ambición de conservar la plaza de manera definitiva. En este marco se inserta la primera exigencia de Sesma y Losano de abrir el juego a compañías no sólo nacionales, sino también con presencia extranjera. Piden que los pliegos sean gratuitos y la presentación de las ofertas se realice por Internet “para garantizar la transparencia y evitar la cartelización de las empresas oferentes”.

Los concejales unidos apuntan a los presuntos beneficios que los afiliados representados por Mauricio Saillén tendrán tras la licitación. Incluso, solicitan que la Municipalidad obligue a los concesionarios del servicio a presentar balances trimestrales con el listado de empleados y sus salarios. Con la letra evidente de Sesma, pide el ingreso de los empleados en base a criterios de idoneidad.

La lista de recomendaciones tiene varios puntos más que serán discutidos en el recinto. Lo cierto es que las repercusiones políticas de una alianza inesperada para la bancada oficialista dejará su huella y expuesto el juego de intereses.

Surrbac acumula pruebas para llevar a Sesma a la Justicia

Los abogados del gremio de los recolectores de residuos anticiparon a Alfil que están en la fase de documentación de todas las declaraciones públicas de la concejal del bloque Socialdemócrata. Planean acudir a la Justicia antes del fin de semana para que Laura Sesma ratifique o rectifique sus denuncias.

La ex subsecretaria de Capacitación de la Municipalidad de Córdoba implicó al sindicato comandado por Mauricio Saillén en la introducción de beneficios para los empleados en los pliegos e instó a “poner límites a estas corporaciones cuasimafiosas”.

“Sesma quiere seguir viviendo de los cargos públicos como lo hace desde hace más de 20 años y su estrategia es hacerse visible en los medios a través de denuncias anti obreras y posicionarse como futura candidata a intendente de Mauricio Macri en Córdoba”, disparó el sindicalista que militó en las filas del kirchnerismo.

Seguidamente, respondió a Sesma: “Si tuviéramos ese poder (redactar las condiciones del servicio), no habría pliegos. El servicio sería del estado”.

Saillén adelanta también la puja que se viene si Mestre accede a abrir la compulsa empresarial a oferentes internacionales. “Sesma fue parte de la gestión que privatizó el servicio y hoy pretende instalar la necesidad de entregarlo a empresas extranjeras que ya demostraron que se llevan la plata afuera y la dignidad de nuestros trabajadores”, fijó posición.