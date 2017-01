El ingreso real de los trabajadores volvería a crecer este año

Las caídas generalizadas en los salarios reales de los trabajadores registrados de 2016 dejan un escenario complejo para este año, en el que se entrecruza la necesidad política del gobierno por apuntalar los ingresos en el año electoral y, a su vez, evitar que la inflación se aleja demasiado de la meta del Banco Central, en torno al 17%.

Una vez más, los acuerdos resultantes de las negociaciones de los sindicados dependerá de la representatividad de cada uno de ellos y de la situación particular del sector para el año (se espera, por caso, un importante repunte de la construcción, mientras que la situación del complejo manufacturero será más apremiante).

Un reporte de Ecolatina indica que conforme a los primeros sondeos, consideramos que las paritarias se ubicarían por encima del 25% este año, consiguiendo un repunte leve del poder adquisitivo de los trabajadores, de aproximadamente uno por ciento conforme a las proyecciones de inflación de la consultora.

“No sólo sería insuficiente para compensar la pérdida del año pasado, sino que además cerraría cinco por ciento por debajo del nivel promedio de 2011, el máximo valor alcanzado durante el kirchnerismo”, indica el informe.

Aunque aún no se inició la época donde las negociaciones salariales toman mayor fuerza (el cierre de la mayoría de las paritarias está concentrado en el segundo trimestre del año), las primeras discusiones en torno a los ajustes salariales empiezan a tener lugar dentro de la agenda política-económica.

La primer paritaria de este año se cerró a fines del 2016, cuando la gobernadoraMaría Eugenia Vidal, acordó con un sector de los trabajadores estatales un aumento salarial de 18% anual, dividido en cuatro cuotas de 4,5% a distribuirse a lo largo del año (incluyendo una cláusula gatillo que otorga un pago adicional en caso de que la inflación del período supere esas subas).

Si bien todos los años el cierre de paritarias es determinante para la economía, esta vez los acuerdos salariales tienen un condimento especial. Por un lado, las necesidades electorales obligan al gobierno a devolver a la actividad a la senda de crecimiento, y en este sentido la recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores es fundamental.

Por otro lado, en su dura lucha contra la inflación, los aumentos salariales serán claves para cumplir con la meta de incremento de precios de 2017 fijada por el Banco Central (BCRA): si las paritarias se ajustan a la inflación del año pasado (+40% anual), durante 2017 los precios podrían llegar incluso a crecer hasta 30%.

No existen estadísticas oficiales que permitan precisar de cuánto fue la pérdida del poder adquisitivo. Una aproximación alternativa es la que ofrece el Ministerio de Trabajo, que cuenta con datos del Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA) sobre las remuneraciones de los trabajadores registrados del sector privado. Según la estimación de Ecolatina, en los once primeros meses de 2016 el salario real se contrajo 6,3% en relación a igual período del año anterior.

Ambas medidas, aunque incompletas (la primera abarca un período de tiempo muy acotado, y la segunda excluye al 34% de los empleados que corresponden al sector público), dejan en claro que durante el año pasado hubo una importante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales.

El sindicato que durante el año pasado experimentó una mayor pérdida de salario real fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA): su poder de compra se desplomó 11% en promedio en 2016. No hay duda en este caso de que la performance económica del sector influyó sobre este resultado. De hecho, el deterioro de los ingresos estuvo acompañado de una reducción de la ocupación: según datos del IERIC, el empleo registrado se contrajo 11,2% interanual en el acumulado de los primeros diez meses.

La merma del sector de la construcción fue seguida por la del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA): los ingresos reales de los empleados afiliados se vieron resentido en un 9,6% durante 2016.