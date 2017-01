No era tema cerrado: el 24 de marzo será inamovible

La movilidad del feriado del 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, parecía un “tema cerrado” la semana pasada, cuando varios funcionarios del Gobierno nacional respaldaron la iniciativa presidencial e insistieron en que el homenaje debía hacerse en las instituciones.

Sin embargo, una vez más, Mauricio Macri dio marcha atrás con su decisión. Horas después de que se conocieran declaraciones de varios de sus ministros, trascendió que el mandatario dictará un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), para que esa fecha, el 2 de abril y el 20 de junio queden como inamovibles.

Macri optó por rectificar su decisión –y, de paso, desautorizar a sus ministros- ante la polémica que generó el tema, en el entendimiento que es la mejor medida para evitar más división entre los argentinos.

La noticia del cambio de criterio de Macri sorprendió; es especial, porque dejó de lado los atendibles fundamentos que dieron funcionarios como Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien al referirse a la controversia consideró que era “una ganancia para la sociedad” que durante el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia las instituciones funcionaran a pleno y que consagraran la jornada a homenajear la lucha por los derechos humanos.

“El 24 de marzo gana más con las escuelas abiertas que con la gente en las playas”, aseguró Avruj, quien razonó que en lugar de privilegiarse el turismo se priorizaría la reflexión y que con el cambio “se socializaba mucho más” el estudio de lo acontecido en el país hace cuatro décadas.

Rogelio Frigerio, ministro del Interior, se pronunció en la misma línea y opinó que todas las fechas que se transforman en feriado “significan mucho para la historia argentina” y que “es difícil plantear cuál es más importante que otra”.

En Córdoba, con la diputada nacional Gabriela Estévez como vocera, el kirchnerismo residual aprovechó la controversia para pedirle al gobernador Juan Schiaretti que declarara asueto el viernes 24.

Para Estévez, el hecho de que se buscara que el homenaje a las víctimas de la última dictadura se diera en marcos institucionales -como el Poder Judicial, el Legislativo y el sistema educativo- implicaba “agraviarlas”.

En un giro discursivo caprichoso, aseguró que la movilidad del feriado era “un retroceso en las políticas de memoria, verdad y Justicia” y lanzó una suerte de desafío hacia el gobernador Schiaretti, un hombre comprometido con la causa de los derechos humanos, pero sin sobreactuaciones.

Schiaretti, aliado político de Macri en muchas iniciativas, pidió mantener inamovible el feriado, al valorar que es una fecha “fundacional” para el país, junto al 25 de mayo, al 20 de junio y al 9 de julio.

Sin embargo, se mostró contrario a declarar asueto en la Provincia, porque esa medida sólo alcanzaría a los empleados públicos, y ratificó que impulsaría una jornada de reflexión en las escuelas.

Antes, sin tomar en cuenta las razones que dio el oficialismo, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 27 de marzo era “una provocación”.

Luego de que se conociera el cambio de opinión de Macri, la dirigente opinó era “una buena noticia”. Sin embargo, lejos de bregar por la concordia, disparó: “Se trató de un error político imperdonable”.

Carlotto estimó que Macri “no quiere la historia” y en una extraña derivación recordó que el mandatario fue víctima de un secuestro. Minimizando el hecho, indicó: “Parece que fue un secuestro bastante especial”.

Tras 12 años de cercanía absoluta con Néstor Kirchner, primero, y con Cristina Fernández de Kirchner, después, parece que Carlotto extraña el contacto directo con el poder de turno, ya que aprovechó la oportunidad para recordar que Macri no recibió a la organización que encabeza y que no la llama.

“El vive en otro ambiente, es empresario, con mucho dinero, mirando más para otro lado que para nosotros”, añadió la dirigente, quien tal vez se acostumbró a que los organismos de derechos humanos “pertenezcan” al Estado.

Por su parte, luego de que el Gobierno anunciara vía comunicado el retroceso de la medida, la vicepresidenta Gabriela Michetti señaló que el decreto debió ser consensuado antes.

“Las cosas no se han hecho con ninguna intención de provocar conflictos”, enfatizó, luego de que aliados, opositores y organismos de derechos humanos se expresaran en contra de la movilidad. “Era una idea conciliadora, no sé si se logró”, sostuvo.