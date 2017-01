Daniele analiza adelantar elecciones y postularse por 12º vez

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

El Suoem es un gremio democrático, aunque sólo se asocien las conquistas y juego de presiones a un único nombre y apellido. Su secretario general lleva más de tres décadas representando a los municipales capitalinos porque ellos así lo decidieron a través del voto directo. Ahora bien, huelga preguntarse si Rubén Daniele no logró preparar a su delfín en todo este tiempo o, sencillamente, no lo quiso.

Probablemente, el pasante municipal que escaló a la cúspide del Suoem sin postas intermedias desarrolló con vocación su única ocupación mientras integró la población económicamente activa. Un indicio de ello es la dedicación full time de Daniele a la actividad gremial. Lo cierto es que el 25 de abril de este año, cuando cumpla 65 años, estará en condiciones de disfrutar del ocio y la familia con su traspaso a la siguiente categoría: la pasiva. El dato ¿curioso? es que el mandamás de los empleados públicos se resiste a dejar su silla.

En consecuencia, analiza la opción de apelar a su facultad de adelantar las elecciones internas del Suoem. La jugada es previsible. Si el paladín de los municipales logra que la presentación de las listas de candidatos se realice antes del día de su santo (y la aprobación de su jubilación), del estatuto interno del gremio no asoman impedimentos para que participe de su 12º elección como exponente de la Lista Verde.

Daniele había anticipado a Alfil esta posibilidad momentos después de lograr un aplastante triunfo en los comicios de 2014. “Si no me presento, la Lista Verde se me divide en cuatro”, se había sincerado el dirigente. Comprensible afirmación: iba a tener una gestión complicada por el frente interno si el día de la victoria electoral, que debía ser la última con Daniele a la cabeza, el sindicalista no despedazaba las ilusiones de sus colaboradores con ocupar su despacho desde el 3 de enero de 2018.

Las versiones circulantes entre los delegados oficialistas y opositores coinciden en que el egresado de la Facultad de Ciencias Económicas pasaría del dicho al hecho. El fundamento sería el mismo: contener la tropa. Daniele, quien fracasó reiteradas veces en formar a un competidor fuerte para sucederlo, cree que la unidad del Suoem sólo es posible con él a la cabeza. Quizás así lo sea. No obstante, es innegable que la contracción de los tiempos electorales habla más de una apetencia personal que de una acción altruista para la protección de una organización que representa a más de 11 millares de trabajadores, con niveles salariales que superar holgadamente la media del sector público.

Para desdramatizar una elección que estará marcada por la polémica (si la foto de la interna hoy se confirma en las próximas semanas), Daniele apelará a la necesidad de mostrar unidad. El trascendido dominante tiene a Ariel Quiñone –contrincante opositor de la Lista Naranja- como pieza clave para una transición pensada a largo plazo, cuando Daniele no pueda jugar con los mandatos del reglamento interno del Suoem y la burocracia de la ley de jubilaciones.

Daniele ofrecería al ex delegado de Recursos Tributarios un lugar expectable en cúpula sindical. Nada menos que la Secretaría de Áreas Administrativas, hoy a cargo del brazo derecho de Daniele, Margarita Teseira quien también espera su jubilación.

Para Quiñone sería negocio. La presunta oferta de Daniele le permitiría recuperarse de la paliza electoral que sufrió en 2014 y hacerse fuerte para la siguiente pugna electoral desde un área de poder clave.

Si la alianza se confirma, el Partido Obrero en soledad trataría de captar el voto de los trabajadores descontentos con su secretario general de siempre. La propuesta clasista también se encuentra en búsqueda de candidato porque su referente, Paulina Castro, también se jubiló.

Este 2017 una elección importante para los vecinos, además de las legislativas nacionales. Se da por descontado que el intendente Ramón Mestre no sólo estará involucrado en las decisiones de Cambiemos; también seguirá con atención las de determinaciones de Daniele, quien podría despedirlo del Palacio 6 de Julio e, incluso, darle la bienvenida al próximo jefe municipal democrático.