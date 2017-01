Waisman desafió a Sesma a duelo judicial por pliegos

Cuando la concejala oficialista Laura Sesma declaró su independencia del bloque Juntos por Córdoba se escuchaba a varios ediles radicales asegurar que no tendrían impedimentos para seguir gozando de los beneficios de la cláusula de gobernabilidad que impone la Carta Orgánica, en especial, en temas sensibles y necesarios para el gobierno municipal.

Con el correr de las sesiones se comprobó que la ex socialista que resolvió convertirse en mujer obligada de consulta para sus colegas no presentaba grandes problemas. Aquellos optimistas no contaban con el desplante que la también ex funcionaria de Ramón Mestre realizó este jueves, con motivo del tratamiento de los pliegos para la licitación de parte del servicio de higiene urbana de la ciudad.

Colapsó la relativa tranquilidad oficialista ante el desprendimiento de la amiga de Lilita Carrió. Sesma buscará destacarse en uno de los debates medulares de la segunda gestión del Intendente. Los contrapuntos con la oposición quedaron en segundo plano al quedar expuesto los juegos de presiones dentro del bloque radical-macrista.

Primero fue Juan Negri quien buscó calmar la “ansiedad” manifiesta por Mestre en sustanciar el proceso en un mes. Lo cierto es que la crítica del hijo del diputado nacional sólo se concentró en los plazos de la discusión y dejó de lado las críticas a las futuras condiciones de la prestación.

Sesma no su impuso privaciones y desaprobó los pliegos sin tapujos. En declaraciones a La Voz del Interior, dijo que el pliego que cada concejal tiene sobre su escritorio “es invotable”. Luego cargó contra el Surrbac: “Este pliego que vamos a discutir ahora, yo diría que está casi hecho por el Surrbac, ni siquiera por las empresas. Y es muy grave eso”.

Durante la jornada de ayer, matizó sus efusivas declaraciones y optó por un discurso políticamente correcto. “La primera condición, siendo parte del oficialismo, es que le demos el tiempo necesario para corregir lo que haga falta. De lo que pudimos estudiar, en línea generales hay varias cosas en las que no estamos de acuerdo”, dijo a Radio Universidad, en sintonía con Negri.

Además, solicitó la presencia de funcionarios municipales en el recinto para que clarifiquen alguna de sus dudas. Sobre el final, dio pistas de cuál podría ser la concesión que el Ejecutivo podría realizar para permitirle un “pequeño” triunfo político. Sesma habló sobre las bondades de crear “un ente con participación de control de los servicios públicos, conformado por usuarios y personal idóneo, elegido por concurso”.

Desde el bloque Juntos por Córdoba ponen las fichas en la dupla que componen el Frente Federal de Acción Solidaria, Marcelo Pascual y María Terré. Hubo muestras de cooperación. El ejemplo más emblemático fue el acompañamiento decisivo de los ex integrantes de ADN para que el Ejecutivo tomara deuda por 150 millones de dólares en el exterior.

Sin dudas el ex compañero de fórmula del periodista y concejal Tomás Méndez será una figura clave en las negociaciones que marcarán todo el mes de febrero en el Concejo.

Pero más allá de la vía de escape que ofrece Pascual y Terré al desmembrado oficialismo, desde el municipio no dejaron pasar el protagonismo público de Sesma por sus reparos al proceso de licitación.

Fue el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Julio César Waisman, quien recordó a Sesma las vías indicadas para evacuar sus dudas sobre la legitimidad (y legalidad) de la nueva licitación. Sin rodeos, disparó: “Si Laura Sesma cree que hay una mafia del Surrbac debería hacer una denuncia en Tribunales”.

Se presume que el funcionario no quiere asomar como un defensor de la honorabilidad del sindicato de los recolectores que comanda Mauricio Saillén. Más bien, desarticular (o exigir pruebas) de las críticas a un proyecto que tiene por base regularizar un servicio clave. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que Sesma denuncia presuntas prácticas del poder gremial para anclar su estrategia política. El Suoem tuvo su momento con motivo de la implementación de los concursos públicos, que la edila comandaba.