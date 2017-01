Tango Corrupto se presentó ante la colonia artística de Villa Carlos Paz

Por Ariel Bogdanov

Con Omar Lajad y Sandra Guida como anfitriones de lujo, Tango Corrupto se presentó ante la prensa y la colonia artística que hace temporada en la ciudad serrana.

Los artistas respondieron en buen número a la convocatoria realizada por los organizadores y desde las 18 hs. comenzaron a llegar en buen número al Multiespacio Liv, que para este verano se renovó y logró transformarse en uno de los principales escenario de la villa con una variopinta oferta en materia de espectáculos, entre los cuales se encuentra Julián Labruna, Jacobo Winograd, Caviar y obviamente Tango Corrupto.

Entre los presentes estuvo Flavio Mendoza, artista al que hay que destacar por su humildad y por su voluntad de acompañar cada uno de las invitaciones recibidas, lejos de cualquier tipo de ego y “a pesar” de que su espectáculo marcha primero cómodo en materia de taquilla, sin la necesidad de generar movidas prensa. Tanto funciones de gala como eventos solidarios, la presencia de Mendoza fue una constante y la plaza valora el gesto del artista.

Además de Flavio estuvieron Carmen Barbieri, Barby Franco, Fabián Gianola, Flor Marcasoli, Verónica Vaira, May Alexander, Facundo Mazzei, Marcelo Iripino, Adabel Guerrero junto a su novio, el oficial Gordillo y los elencos completos de Pabellón Tornú y Engancháte Can can.

El show comenzó carca de las 19 hs y durante casi una hora y media los asistentes pudieron disfrutar de una batería de canciones populares “adaptadas” al ritmo tanguero. Así fueron sonando uno a uno “Beso a Beso”, de La Mona Jiménez; “Fiesta” y “Todo el mundo está feliz” de Xuxa entre muchas otras canciones populares. Omar Lajad habló de sus orígenes salteños y de la particularidad de los nacidos en aquéllas tierras del norte de nuestro país. En el espectáculo también hubo lugar para homenaje a glorias del tango, bailes “corrompidos” y también para algunas bromas en plena interacción con el público que asistió al renovado espacio.

“Es un honor y un placer para nosotros que la colonia artística nos acompañe de esta manera. Traer a Villa Carlos Paz este género tan nacional, tan argentino que es el tango nos da muchísimas alegrías y esperemos que el público que visita esta ciudad pueda disfrutarlo” expresaron los anfitriones durante el show.

El espectáculo se presenta de jueves a domingos en Espacio LIV y las entradas pueden adquirirse a través de Autoentrada.com.

Fotos: Ariel Bogdanov