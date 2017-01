Schiaretti anticipa agenda legislativa: nueva ley de seguridad

Hace casi un año, Juan Schiaretti dedicaba un párrafo importante del discurso de apertura de sesiones a la seguridad y a la necesidad de implementar una nueva ley. Ayer, a modo de anticipo de lo será su sexta vez en el atril máximo de la Legislatura, anunció que el próximo miércoles finalmente enviará al recinto el proyecto de Ley de seguridad pública y ciudadana.

Desde la Provincia explicaron que la iniciativa contempla dos aristas claves: la seguridad ciudadana y la creación de la Dirección General de Conducta Policial. El primer punto refiera a un política de cercanía de los oficiales para con los vecinos, mientras que el segundo es un mecanismo de control interno de la fuerza, que se articulará con el Tribunal de Conducta Policial, dependiente del Ejecutivo.

“Debemos integrar cada vez más a nuestra policía con los vecinos; y no vamos a dejar que algunos pocos, que son delincuentes disfrazados de policías, manchen no sólo a esta institución que es central en la democracia de Córdoba, sino también el trabajo de miles de policías que se juegan la vida todos los días”, señaló el mandatario acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Massei, y el jefe de policía, Gustavo Vélez.

La creación de la nueva Dirección, que aún debe pasar por la Legislatura, será un organismo que reportará directamente del jefe de policía y estará a cargo de un oficial superior, explicó el mandatario. Este nuevo organismo se ocupará de cuestiones preventivas y no ya consumadas, como ocurre con el Tribunal, senaló.

“Acá no hay impunidad para nadie; acá está la defensa de los miles y miles de policías que creen en su carrera y en su vocación de servicio a la comunidad. A ellos es a los que vamos a cuidar junto a los cordobeses”, dijo Schiaretti sobre este punto durante el acto de entrega de nuevos vehículos a la fuerza.

La Provincia otorgó ayer 40 camiones y 4 minibuses como parte parte del mega plan de seguridad que desplegó el año pasado y que contempló una inversión de 560 millones de pesos. Se trató de una cifra histórica en vínculos y equipamiento, que el gobernador prometió mantener durante el 2017.

En 2016, el gobierno entregó 341 vehículos (aún restan 65), 210 motos, 5.000 chalecos antibalas, 600 cámaras de vigilancia, 3.000 radios, entre otros insumos.

La seguridad ha sido una de las principales preocupaciones de Schiaretti durante su segundo mandato. Y si bien últimos episodios de corrupción dentro de la Policía precipitaron la decisión, el Panal ya venía trabajando sobre este punto.

El año pasado, Schiaretti fue uno de los gobernadores que acompañó el anuncio del presidente Mauricio Macri del plan “Argentina sin narcotráfico”, uno de las banderas en materia de seguridad de la Casa Rosada. Además el gobernador ofició de anfitrión del IV Encuentro Nacional de Seguridad Interior junto a la ministra Patricia Bullrich.