Legislador peronista pidió a Mestre que gestione soluciones para el sur

El legislador peronista Julián López contestó ayer las críticas que el intendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, había formulado la semana pasada en contra del gobierno provincial acusándolo por las inundaciones en el sur.

López descargó las responsabilidades por las inundaciones que afectan vastos territorios de la provincia en el gobierno de Cambiemos, al que señaló por no enviar el dinero comprometido para realizar obras.

En ese sentido, le aconsejó a Mestre, y a los radicales en general, que “sería bueno que intervengan ante el gobierno nacional, del cual forman parte, para que envíe los fondos comprometidos -en algunos casos lo girado no llega al 10 por ciento del costo de las obras- y coordine la difícil tarea de aunar intereses entre provincias a través de los comités interjurisdiccionales de cuencas”.

López siguió la línea de lo expresado por el propio gobernador Juan Schiaretti, quien días atrás sostuvo en Alejandro Roca que “nunca en la historia Córdoba hizo tantos corredores para sacar las reservas hídricas”. “La Provincia ha invertido 560 millones de pesos y todavía no hemos recibido lo prometido por la Nación”, aseguró en una conferencia de prensa.

Para López, en declaraciones publicadas por el diario Puntal, “llama la atención ya que formaron parte del gobierno que negó de manera sistemática las inundaciones sufridas en nuestro sur provincial allá por 1998, y que recomendaban a quienes sufríamos el problema que el ‘agua se evapore’”.

En la elección de diciembre de 1998, José Manuel de la Sota derrotó a Ramón Bautista Mestre y una de sus principales banderas de campaña, después de la rebaja del 30 por ciento en los impuestos, fue la crítica al gobierno radical por las inundaciones en el sur.

López hizo referencia a las manifestaciones de Ramón Mestre, quien de gira por el sur, con el saco de aspirante radical a la gobernación 2019, sostuvo que los peronistas “Llevan dieciocho años en el gobierno y parece que han sido en vano”. Además, Mestre señaló que “una de las mayores falencias de esta provincia está asociada de manera directa a la infraestructura”. “Cuando hablo de infraestructura estoy manifestando acueductos, rutas todo lo que tiene que ver con los canales y en definitiva si a eso le agregamos los gasoductos, nos vamos a encontrar que Unión por Córdoba lleva dieciocho años al frente del gobierno y parece ser que han sido en vano porque los recursos no llegan”, continuó. “En materia hídrica -precisó- tenemos más de dos millones de hectáreas bajo el agua, producto de la falta de obras y si bien es cierto que el año pasado se hicieron algunas, es evidente que no alcanzan”.

Para el legislador López, “a lo largo de estos años los gobiernos de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti construyeron cientos de kilómetros de canales, presas y demás obras”.

También soluciones

“Sería bueno que quienes critican con tanta liviandad trabajen para traer soluciones, ya que lo hacen desde importantes espacios institucionales”, dijo.

“Algunos lanzaron muy temprano la campaña electoral, y hacerlo cuando hay cordobeses con problemas habla de mezquindad política y apatía social”, remató el legislador peronista.