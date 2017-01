Usá Internet, Oscar

Por Gonzalo Neidal

gonzalo.neidal@gmail.com

Así como la semilla contiene al árbol (o el huevo a la serpiente), la comunicación telefónica que le fue grabada a Cristina Kirchner de su diálogo con Oscar Parrilli muestra el ADN del gobierno que dejó el poder hace un año.

A diferencia de otros jefes de estado, la ex presidenta estaba pendiente de los diarios, formaban parte esencial de su contacto con la realidad y del diseño de sus políticas. El “qué dirán” lo es todo para ella. La imaginamos levantándose a la mañana y corriendo hacia la PC en búsqueda de su alimento esencial. Imaginamos también que semejante desayuno, desde hace ya varios meses, le estará resultando indigesto.

Ese día, al parecer, había noticias provenientes de Jaime Stiuso, el espía que ella despidió hacia el final de su mandato. Stiuso, se sabe, no es un chico fácil. Y seguro que tiene mucha información sobre quienes gobernaron. Cristina se levantó, consultó Internet y rápidamente llamó al ex jefe de la SIDE (hoy AFI) para comentar los acontecimientos. Pero Oscar Parrilli estaba en otra, no compartía sus ansiedades y urgencias. No tenía la más pálida idea de qué se trataba. Dijo que no le habían llevado los diarios todavía y ella, con voz de suficiencia y reproche le indicó que usara Internet. ¡Claro que sí, Oscar! Todos nos informamos por Internet apenas nos levantamos. Incluso los que después compramos algún diario.

El sistema de informarse por Internet debe haber sido descubierto por Cristina, probablemente, una vez que cesó en sus funciones. Antes de eso, cuando descansaba en el sur, mandaba el avión presidencial a buscar los diarios a la Capital Federal.

Otro elemento presente en el diálogo son los modos pusilánimes de Parrilli y el estilo destemplado de la ex presidenta. El famoso “soy yo, Cristina, pelotudo” es un “bocatto di cardinale” para quien desee estudiar un estilo de ejercicio del poder. Parrilli, por su parte, habla en tono de disculpa, como si fuera un sirviente, un pelele.

De igual modo, la mención de a “las causas que le armamos”, frase que luego corrigió, es asaz reveladora del descaro de esos años. Y también la indicación a Parrilli de determinar qué jueces tiene cada una de las causas. ¿Para qué querría ese dato? ¿Acaso para buscar el modo de llegar a cada uno de ellos buscando que favorezca su posición?

Finalmente, lo más importante de todo, que ha sido un tanto dejado de lado por el grueso de la prensa, la frase de Cristina referida a Stiuso con un deseo muy claro: “a este tipo hay que matarlo”. Es una lástima que no existan registros de los dichos de la viuda de Kirchner al momento en que se enteró de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Su furia debe haber sido monumental. Y su reacción, completamente desquiciada.

¿Cristina dice en un sentido figurado que a Stiuso hay que matarlo? ¿Se corresponde su deseo de verlo muerto con su actual poder de fuego? ¿Se trata, simplemente, de un modo de expresar su contrariedad por los dichos del espía, que le resultan inconvenientes? ¿O, por el contrario, es una expresión que invita o sugiere una acción en tal sentido?

Nos imaginamos el enojo que la debe embargar. Alguien que gozó de un poder ilimitado durante doce años, ahora es grabada presumiblemente por la Justicia, el audio trasciende y la muestra irascible y muy molesta.

Da toda la impresión que Cristina no está preparada para estar fuera del poder. Es una pena. Para ella.