UEPC presiona con no iniciar clases

El sindicato docente advirtió que podrían no comenzar las clases en la provincia si no se cumplen con sus demandas en la discusión paritaria. Las negociaciones comenzarían a principios de febrero.

El gremio docente se prepara para rediscutir el acuerdo paritario que firmó con el gobernador Juan Schiaretti a comienzos del año pasado. Antes de la apertura de las conversaciones, sus principales voceros adelantaron que el inicio del ciclo lectivo no está asegurado.

En teoría, las clases comienzan el 6 de marzo en todas las escuelas de la provincia. Pero Juan Monserrat, secretario general de la UEPC, se mostró pesimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. La sospecha de los dirigentes gremiales es que el gobierno provincial ofrecerá un porcentaje equivalente a la inflación proyectada para 2017 por la administración nacional.

“Lamentablemente, lo más probable es que éste sea un año conflictivo porque la Nación quiere que todos acordemos un aumento del 18%, cuando el resto de los actores de la economía se manejan con otros números. Es decir, a nosotros nos ponen un tope de suba del 18%, pero los medicamentos aumentan un 100%. No hay forma de aceptar eso”, aseguró el dirigente sindical.

Desde el punto de vista de los sindicalistas, el ejecutivo provincial acompañará la estrategia del gobierno de Mauricio Macri en lo que hace a incrementos salariales. Exhiben como prueba que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ya acordó un aumento del 18% para todos los empleados públicos provinciales y afirman que esa será la propuesta de los negociadores de Schiaretti.

Además, las diferencias entre la conducción de la UEPC y el gobierno provincial datan del año pasado. A pocos meses de la firma del acuerdo paritario, los sindicalistas exigieron la reapertura de las negociaciones argumentando que la inflación había sobrepasado el techo que fijaron al momento de suscribir el entendimiento con el ejecutivo.

“El año pasado firmamos un acta que decía que si la inflación superaba el 25% debíamos volver a reunirnos con el gobierno de Schiaretti para debatir un porcentaje complementario. Ellos se negaron sistemáticamente, pese a que la inflación Córdoba cerró el año llegando casi al 35%. De esta manera, lo que nosotros queremos es recuperar ese 10% que perdimos” sostuvo Monserrat.

Obviamente, el gobierno provincial se negó a reabrir las conversaciones antes del vencimiento del plazo acordado argumentando que los números que manejaban los sindicalistas no se ajustaban a la realidad. A partir de esta decisión, la UEPC realizó 7 paros de actividades e innumerables medidas de protesta afectando seriamente el ciclo escolar.

“Nosotros no tendríamos problemas de firmar con un Gobierno que cumple; pero este Gobierno no cumple lo que hemos firmado con De la Sota en 2015 y con Schiaretti en 2016” dijo el titular del sindicato con respecto la posición de la administración provincial durante el año pasado.

De todas maneras, el inicio de las conversaciones está previsto para los primeros días de febrero. Desde ese momento, los negociadores de ambas partes tendrán aproximadamente un mes para llegar a un acuerdo sin afectar las actividades en las escuelas. “Si hay voluntad, el tema se puede resolver rápidamente. Hay tiempo para discutir”, agregó el gremialista moderando el duro tono de sus afirmaciones.