Presencia cordobesa en la comisión que abordará la reforma penal

La Justicia se instaló como uno de los temas más importantes de la agenda del Gobierno y, en ese marco, trascendieron los nombres de los expertos que deberán elaborar el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación.

La lista -que incluye al cordobés Víctor María Vélez, de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial- la “armó” el presidente Mauricio Macri, con el asesoramiento del Ministro de Justicia, Germán Garavano.

Vocal de la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba, Vélez preside la Federación Argentina de la Magistratura (antes encabezó la Asociación de Magistrados de la Justicia local) y es profesor titular de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba.

Paralelamente, integra el Instituto Panamericano de Derecho Procesal y es miembro fundador de la Red Argentina de Justicia para la Democracia.

El objetivo del grupo –que encabezará el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky- será redactar durante este año un articulado para sistematizar y ordenar la normativa penal.

La publicación del decreto mediante el cual se oficializará la comisión es inminente y se espera que sus miembros pongan hincapié en la reincidencia y en la tipificación delitos que no están contemplados en la legislación vigente.

También se ocuparán de reglar el cumplimiento efectivo de las condenas.

Además de Borinsky y de Vélez integrarán la comisión Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Patricia Llerena, vocal de un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño; Daniel Erbetta, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe; Pablo López Viñals, procurador general de Salta; Guillermo Yacobucci, integrante de un TOC porteño y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Austral; Fernando Córdoba, docente de la UBA; Patricia Ziffer, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; el fiscal Pablo Turano, y Carlos González Guerra, actual director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal.

A esos especialistas se sumarán otros dos, que deberán ser seleccionados por los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social.

Está previsto que la comisión tenga en cuenta proyectos de ley ya presentados, como el elaborado por el diputado nacional Sergio Massa en mayo de 2015. Además, se deberá reunir con el coordinador general del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, para usar la plataforma digital, con el fin de informar los avances del proyecto.

A poco de comenzar enero, Garavano, estimó que una “reforma profunda del sistema” es necesaria porque “Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad de la región y del mundo”.

Garavano se mostró abierto al diálogo con el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. “Hay que aprender a escuchar a todos los actores. Yo con Zaffaroni tengo profundas diferencias, pero eso no invalida su opinón sobre el tema. Es una de las personas más reconocidas en derecho penal argentino”, sostuvo.