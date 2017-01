Oposición responde con críticas a la urgencia de Mestre por basura

El intendente Ramón Mestre no disimuló su apuro: espera que el Concejo Deliberante apruebe cuanto antes los nuevos pliegos para la licitación del servicio de recolección mecanizada de residuos de la ciudad. En el cronograma de tareas que el radical se impuso para este año, la adjudicación definitiva a las futuras concesionarias debería sustanciarse antes que la campaña electoral de este año instaure sus prioridades.

Los ediles deberán ocupar sus puestos de trabajo desde el próximo lunes 30 hasta para luego empalmar con el período de sesiones ordinarias que quedarán inauguradas en 1 de marzo con el discurso habitual del responsable del Palacio 6 de Julio y el presidente del recinto, el viceintendente, Felipe Lábaque.

La reacción posterior a la convocatoria justifica la urgencia de Mestre de poner un punto final a las vacaciones de los concejales para que se metan de lleno en el estudio de las futuras condiciones de un servicio clave. El debate será largo; la oposición buscará lucirse y dejar en evidencia los tropiezos del oficialismo en la materia.

El primero en recordar los desaciertos fue el radical Juan Negri, quien desde hace un tiempo blanqueó sus aspiraciones de ser el “delfín” de Mestre. En Twitter escribió: “No hay margen para otro error, se trata del contrato más oneroso y complejo de la ciudad”.

Y en lo que pareció una recomendación directa a Mestre, Negri expresó su concepto acerca de los tiempos. “No se trata de que nos demoremos los concejales, sino de dar una discusión seria en beneficio de los vecinos de la ciudad”, dijo al respecto.

Probablemente, Negri no ponga en peligro la mayoría simple que se requiere para la aprobación de los pliegos (no se requiere mayoría agravada cuando la licitación no excede el plazo de los 10 años y como se sabe, este proceso abierto es por ocho). Claro que aprovechará la circunstancia para destacarse. Un comportamiento similar podría esperarse la Laura Sema, quien determinó su autonomía con su interbloque. Por lo general no ha puesto en peligro la salida de proyectos necesarios para el Ejecutivo.

El peronista Esteban Dómina, presidente del bloque de Unión por Córdoba, fue muy crítico con las decisiones de Mestre en materia de higiene urbana, en especial sobre la escalada de costos.

“Parte de los costos más elevados del servicio ya se la quedó el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop) al tomar a su cargo el barrido y el personal representado por el Surrbac. Se está dejando para los privados la parte más jugosa”, remarcó el ex integrante del Frente Cívico.

El titular de Fuerza de la Gente, Martín Llarena, apuntó: “Este proyecto es similar al primero que entró y que quedó trunco porque no se pudo concesionar por los altísimos costos que representaba. La basura es un problema que tiene varias aristas y hay que tratarlas a todas juntas”.

Para el edil olguista, “el pliego es sólo para empresas nacionales” al limitarse las condiciones del proceso. “Creemos que hacen esto porque esta licitación tiene nombre y apellido” disparó. Sin embargo, aseguró que no tienen una posición tomada para anticipar si acompañarán o no al oficialismo.

El referente del bloque ADN, Tomás Méndez, no desentonó y deslizó algunos números sin citar los datos de origen, pese a que el Intendente dijo el martes que no estaban determinados.

“Lusa por ejemplo va a cobrar en el 2017, 580 millones de pesos; Cotreco va a percibir 810 millones de pesos; la Crese que, llamativamente sigue solicitando presupuesto, este año va a cobrar 215 millones de pesos y, el dato más importante aparece con el Ente de Obras y Servicios Públicos -ESOP-, que según el intendente fue creado para ahorrarle dinero a los cordobeses y no obstante durante el 2017 se le destinarán más de 1000 millones de pesos”, indicó el periodista.

Méndez concluye que el presupuesto para la basura en 2017 rondaría los 2.635 millones de pesos.