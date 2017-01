Los límites de los radicales en Cambiemos

La noticia de que el próximo lunes Mauricio Macri recibirá a la cúpula de la Unión Cívica Radical despertó el interés de los correligionarios cordobeses, a los que la relación del jefe del PRO con su partido les preocupa. Para ser más precisos, los que les quita el sueño es que el acuerdo de gobernabilidad que sostienen Macri y Juan Schiaretti pueda extenderse hacia el terreno electoral. Ayer, un secretario del Comité Central de la UCR hablaba de eso con el periodista.

Periodista: ¿Qué espera de esa cumbre?

Radical: Que nuestros representantes en la cúpula aliancista defiendan los intereses del partido.

P.: ¿En términos más concretos?

R.: Que peleen porque la UCR pueda sostener la cantidad de diputados y senadores nacionales que actualmente tiene, y porque en la toma de decisiones del gobierno no nos enteremos por los diarios de los asuntos más graves.

P.: Claro.

R.: Nosotros entendemos que Macri y Schiaretti mantengan una buena relación, pero también queremos garantías de que no habrá sorpresas en el 2019. Esto lo pensamos todos, aunque algunos sean más especuladores que otros para salir a decirlo. Mire el tuit que escribió Miguel Nicolás, en el que dice que en el debate sobre la incorporación de peronistas en Cambiemos el “límite” de la UCR cordobesa son Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota. Y también Dante Rossi reclamó por una UCR que no le tenga miedo a Macri, llamando a fortalecer al partido dentro de Cambiemos.