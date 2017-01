Las claves para que este año la economía arranque

Las demoras de la economía argentina para mostrar un proceso claro de reactivación preocupan. Los analistas coinciden que 2016 estuvo marcado por decisiones necesarias para volver al equilibrio en ciertas variables claves de la economía, como la suba del tipo de cambio oficial o la reducción de subsidios (aumento de tarifas), que afectaron el poder adquisitivo de la población de ingresos fijos, y por esa vía el consumo y la producción. La clave es qué pasará este año.

El economista Marcelo Capello, del Ieral de la Fundación Mediterránea, apunta tres factores principales incidieron negativamente sobre la actividad en 2016, y lo hicieron básicamente todo el año: caída del salario real, reducción de la obra pública y de las exportaciones a Brasil.

El factor positivo más importante lo generó el campo, pero éste comenzó a traccionar más fuertemente recién al final del primer semestre (cosecha gruesa), y al terminar el segundo (cosecha fina). El resto de los factores positivos (bono de fin de año, recuperación de la obra pública, efectos del blanqueo impositivo sobre la construcción) comenzado a actuar recién hacia el final de 2016.

A su entender esos factores positivos resultarán favorables en gran parte de este año, cuando Brasil podría tener un efecto más neutro. Advierte que la recuperación de salarios no comenzará hasta febrero-marzo, y especialmente lo hará en el segundo trimestre por lo que el consumo masivo recién desde entonces comenzará a mostrar una suba más visible, que se consolidará en la segunda mitad del año.

Espera que sea acompañado con un importante plan de obras públicas, los efectos del blanqueo sobre la actividad, especialmente en la construcción y otro buen año para el campo, factores estos que aportarán positivamente durante todo el año.

Capello entiende que con la salida de Alfonso Prat Gay del gabinete habrá anuncios e intentos de controlar algunos programas de gasto, pero difícilmente existirán grandes cambios en la estrategia, en un año con elecciones y por ende gran necesidad de reactivar la economía (elecciones decisivas además para definir el curso de la economía).

“Más allá que al actual gobierno se lo corra por izquierda o derecha, restricciones institucionales, políticas y sociales le impiden ir mucho más rápido que lo que hasta ahora ha sido. Pero resulta fundamental convencer a los mercados y a la población que una vez reactivada la economía, lo cual ocurriría en este año, seguirá un sendero de menor déficit fiscal y por ende menor necesidad de endeudamiento, que vuelva convergente y no divergente la marcha de las principales variables económicas. En especial, que luego de 3 años de suba, se estabilizará la relación entre deuda y PIB a más tardar desde 2019”, plantea.

Para el economista lo que ocurrió en 2016 es que la economía se quedó a mitad de camino entre dos modelos: las ineludibles decisiones macro tomadas sacaron al país del modelo de consumo kirchnerista, agotado desde 2011, pero no resultaron suficientes para instalarlo en uno más virtuoso basado en mayor medida en la inversión y las exportaciones.

Espera que este año la economía se correrá de nuevo un poco hacia la carretera del consumo, pero el gran desafío es hacerlo sin descarrilar en lo fiscal y simultáneamente seguir trabajando sobre la competitividad estructural de la economía, actuando progresivamente sobre los problemas de fondo: bajar la presión impositiva y los costos del capital, reducir los costos laborales no salariales y los costos de transporte, mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura, reducir las trabas para hacer negocios, entre otros aspectos fundamentales para la economía del país, si se desea crecer mucho a largo plazo.