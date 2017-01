La TV, sin 30 equipos

Por Federico Jelic

Mañana en la vieja casona de la calle Viamonte se comenzará a descifrar el laberinto. AFA tiene las arcas vacías y como dependen exclusivamente de la comercialización de los derechos de TV para sobrevivir, hay algunas señales que dejan en claro la necesidad inminente de “recortar” los gastos. Y en ese escenario, mientras se rescinde el contrato con “Fútbol para todos” y los clubes exigen garantías económicas para dar inicio al segundo semestre del campeonato en curso, ya hay señales de que en junio, las condiciones van a cambiar para muchos. Para bien y para mal.

Primero, con el presidente, porque Armando Pérez y la Comisión Normalizadora dejan sus funciones en abril con el llamado a elecciones que dictamina FIFA. Y segundo porque todos los potenciales inversores coinciden en eso de que es inviable solventar un torneo con 30 equipos. Al Estado Nacional no le seduce demasiado esta idea, pero obligados están a ceder.

Legado de “Don Julio”

Seguimos revisando archivos, analizando declaraciones, estudiando probables hipótesis y nada arroja como resultado entendible el hecho de que Julio Grondona haya patentado este torneo de 30 equipos en la máxima elite nacional. No cierra por ningún lado. Ni siquiera por presiones del gobierno kirchnerista porque los dineros de “Fútbol para Todos” no se incrementaron en nada a pesar de tener un 50 % más de clubes que sustentar. Este mamarracho sigue pagando sus consecuencias, en una AFA devaluada. El ex presidente casi perpetuo (matrimonio que solo se disolvió con su muerte) evidentemente tenía algunos favores que cumplir e impuso a la fuerza un torneo que ahora nadie quiere ni puede financiar.

De hecho ahí arrancan las primeras diferencias con Armando Pérez. El titular de Belgrano siempre planteo la inviabilidad en este tablero, por el reparto del dinero público como argumento principal y no estaba errado. De hecho, la distribución nunca fue equitativa, porque los 10 clubes que ascendieron de la B Nacional no lograron un aumento suculento de fondos con relación a lo que venían percibiendo, mientras que los “grandes” sí gozaron de esos reajustes arbitrarios. Pero de ecuanimidad y federalismo, nada. Solo la misma plata para más equipos.

Pero la inflación hacía lo suyo. De los mil millones que se “invirtieron” en propaganda política en tiempos K en el fútbol por TV abierta a ser duplicados en menos de dos años, y fueron dejando sus consecuencias. Al punto que el Estado Nacional con Mauricio Macri a la cabeza, ya dieron por finalizado el contrato con el fútbol. ¿Y ahora?

Semestre de transición

¿Y qué se discute por estas horas? La rescisión del convenio, puntualmente, y la necesidad de algunos fondos en función de hacer frente a la malaria en este primer semestre de 2017. Es algo así como la reparación económica, por seis meses, mientras AFA define presidente e inversor en las transmisiones.

Entonces, para poner en claro: lo más probable es que estos seis meses se financien con el remanente de flujos de “Fútbol para Todos” y en julio, veremos. Se coloca un parche pero no se soluciona el problema de fondo, podemos vaticinar.

En este sentido, los golpistas siguen a la orden del día. El vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, con su habitual modo de extorsión, anunció que en estas condiciones “no va a haber fútbol en este semestre”, bien secundado por Daniel Angelici, mandamás de Boca Juniors, con una declaración en sintonía con su “piquetero” colega de la B Nacional. ¿Será por despecho de que River Plate y Rodolfo D’Onofrio le arrebataron la localía para la Selección Argentina ante Chile, en marzo? Repentinamente, pasó de la Bombonera al Monumental de Nuñez…

No obstante, todavía no hay certezas de cuándo podría reanudarse el campeonato. ¿Mitad o fines de febrero?

Con tantos, no pongo

Esta noche en AFA habrá reunión clave en virtud del futuro de fútbol argentino. ¿Será la cadena Fox Sports la que se quede con la explotación de los derechos de TV? ¿Ted Turner y la CNN? ¿Alguna cadena árabe? Más allá de que Fox es quien parece encabezar la lista de inversores con favoritismo y proteccionismo declarado desde los estamentos estatales, todos coinciden con la misma política: es imposible que el negocio funcione con un torneo de 30 equipos.

Entre 20 equipos de mínima y 24 de máxima son las opciones que manejan aquellos empresarios dispuestos a invertir en la pelota nacional. ¿Otras condiciones? Piden la garantía de poder hacer un acuerdo a largo plazo y la modificación que se le pueda hacer a la ley de gratuidad, en rigor de que permita vender el contenido del fútbol. Y lógico, son empresarios que de números saben más que de fútbol.

Esto quiere decir, traducido al español-argentinizado, que se vienen descenso masivos, con la finalidad de que en 2018 o 2019 nuevamente en Primera División haya lugar para 20 clubes. Como fue casi siempre. Hasta que Grondona metió (otra vez) la mano.

¿Cifras? Entre 2500 y 3 mil millones de pesos anuales. Nada despreciable. A Macri le cierra, el tema es que le tienen intranquilo algunas críticas primero por dar por terminado el fútbol gratuito, y también porque los descensos masivos le pueden valer malestares, con analogías con su política de recorte, donde el fútbol tiene un peso inusitado en comparación a lo que genera y lo que cuesta. Descender de Primera División a la B Nacional es como irse a vivir de un country a debajo de un puente. Lo supo graficar así el ex presidente de Instituto, Diego Bobatto.

La producción estaría a cargo de TyC Sports, porque Macri no quiere y no debe dejar afuera del circo al grupo Clarín, claro está. Pero bueno, esto se definirá en junio, con el torneo finalizado, con nuevas autoridades legitimadas por acto eleccionario en AFA y con los inversores con lapicera en mano para firmar. ¿Se viene un fútbol argentino al estilo Netflix? Pague partido para ver, mediante suscripción mensual y con el control remoto.