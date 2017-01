Adrián Gómez: “No tenemos los recursos de Mahatma, pero en calidad no somos menos que nadie”

Por Ariel Bogdanov

El humor cordobés atraviesa momentos de transición. Con varios de los históricos referentes alejados de los escenarios, se abre espacio para nuevas generaciones que vienen trabajando desde hace varios años y que consideran que este es un gran momento para dar el salto de calidad. En ese “pelotón” de nuevos humoristas está Adrián Gómez, que cosecha excelentes críticas con su show “Fierito pero Gracioso” que se presenta en el teatro Zorba de Villa Carlos Paz.

“El humor cordobés está siempre presente y lo ves cada vez que comes un asado. No es algo que dejó de estar” considera Gómez en diálogo con Alfil. “Yo soy un gran admirador del Negro Álvarez, de Cacho, son los que he mirado y de ningún modo creo que están de vuelta. Hay gente que se presenta como lo nuevo y es raro escucharlos decir eso. Yo pienso que todos podemos tener nuestro espacio haciendo humor y no creo que para que yo tenga un lugar, tiene que caerse el otro. La misma gente que me ve a mí, es la que ve al Negro o a Cacho y me lo hacen saber. Ellos son los grandes ídolos del humor” agrega. “Sí creo es que hay una camada que también viene asomando. Somos parte de una nueva manifestación del humor cordobés que busca algo más completo, más integral. Por ejemplo mi nuevo show tiene comedia, música en vivo, stand up, personajes” completa.

-¿Cómo viene la temporada?

Muy bien. Es una temporada hermosa e intensa. Hermosa porque es especial y a pesar de que para algunos es complicada, nosotros estamos agotando funciones, agregando nuevas y traspasamos un límite. Antes nos seguían solo los cordobeses y ahora gente de otras provincias, de paseo en Carlos Paz, nos vio el año pasado y vuelven a disfrutar de este show. Se generó un boca en boca muy bueno y siempre digo que el boca en boca es la publicidad que el dinero no puede pagar y por suerte a nosotros nos está funcionando muy bien.

-¿Cómo se hace para afrontar una temporada donde hay grandes tanques dentro de la oferta teatral?

Sin competir. Nosotros estamos en un lote de obras que no tienen los recursos de Mahatma, pero que sí tienen una calidad, una apuesta muy digna y una calidad en cuanto a libreto, puesta e interpretación. De a poco la gente nos va descubriendo. Creo que estamos en igualdad de condiciones de cualquier otra obra que pueda venir de cualquier lado. Hay una diferencia de presupuesto, pero este año incorporamos pantalla de led, luces, sonido en vivo, realmente siento que no tenemos nada que envidiarle a nadie.

-¿Decidieron renovarse respecto a la propuesta del año pasado?

Claro, todo el año pasado hicimos “Pulenta” y pensamos que no podríamos superarla, pero encontramos una vuelta de tuerca y la gente se va eufórica, contenta. Es una fiesta del teatro y el público lo vive así. Este show tiene momentos reflexivos, algunas cositas que a la gente le llega al corazón, pero no deja de tener humor. La gente se emociona mucho y esta obra tiene ese tipo de condimentos que antes no tenía. Te hace pensar sobre algunas cosas y te toca alguna fibra íntima. Los mensajes que no llegan después son de un cariño que no deja de sorprendernos.

-¿Tienen proyectos para el 2017?

Tenemos programado ir un mes a Brasil. Vamos a hacer temporada en Camboriú y Florianópolis. Beggia Turismo nos ofreció esta oportunidad y nos gustó con la idea de abrir nuevos horizontes.