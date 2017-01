Una luna para el Cuchi

Por Gabriel Abalos

gabrielabalos@gmx.com

En el escenario del Festival Nacional de Folklore, esta noche el enorme pianista y compositor Gustavo “Cuchi” Leguizamón será recordado en el año en que se cumple el centenario de su nacimiento, con un homenaje que destaca la presencia de sus hijos Luis y Moro Leguizamón, junto a un verdadero seleccionado de intérpretes que revisarán uno de los repertorios más ricos en obras folklóricas creados en el país. El Cuchi uno de los máximos exponentes de la música folklórica argentina del siglo XX.

Es tradición recordar el hecho de que el Cuchi Leguizamón, nunca actuó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Los motivos no trascendieron, ni está claro cuál de las partes puso reticencias, pero no hay porqué olvidar las manchas que opacan la historia de la Comisión coscoína, que fueron en gran medida las mismas manchas autoritarias que afectaron por períodos a todo el país, a cuenta de una mentalidad adversa a la libertad creativa, a la necesidad de una opinión contrahegemónica, y hasta al buen humor. Y también hubo períodos, como los años ’90, en que imperaron tendencias llamémosle “comerciales”. Eso es parte de la historia, pero no toda la historia, por supuesto.

Lo cierto es que el Cuchi no participó personalmente en el Festival, aunque un producto suyo, el Dúo Salteño, intérprete de su repertorio en arreglos con notas disonantes que nunca se habían oído antes, obtuvo en Cosquín en 1969 un gran reconocimiento nacional. Y en 1986, Leguizamón obtuvo un Primer Premio como compositor en el Festival de la Canción que se hizo durante unos años en Cosquín, con la zamba Bajo el azote del sol, en colaboración con el poeta Antonio Nella Castro.

La ausencia de Leguizamón en el Festival puede ser una muletilla para puntualizar que no todo el folklore argentino pasa ni pasó por el Festival de Cosquín. La omisión del Cuchi es un hecho lamentable, pero la muletilla resulta hasta cierto punto irrelevante. Lo que importa es el hecho de que la programación interprete al arco más amplio posible de las líneas estéticas de la música folklórica dada en este tiempo en las distintas regiones del país, en especial por sus exponentes más meritorios. Y que, por otra parte, el Festival siga ofreciendo un mecanismo como el Pre Cosquín, para promover a los creadores e intérpretes que pugnan por aproximarse al foco de la música popular argentina.

La obra del Cuchi, en compensación, ha sido cantada de manera copiosa a lo largo de la historia en el escenario mayor del folklore argentino. Sus canciones fundamentales, sin las cuales nuestra música popular sería mucho, pero mucho más pobre, siempre iluminaron y aún iluminan la plaza del folklore. Hay que decir, más ampliamente, que la dotación de zambas, chacareras, vidalas y otras obras del Cuchi sobre ritmos folklóricos, se convirtió en uno de los afluentes más visitados por los y las cantantes argentinas, en especial las intérpretes femeninas, que hace una década parecían presas de un hechizo por cantar todas los temas de Leguizamón. Las músicas de sus zambas emblemáticas son obras acuñadas en el cancionero universal junto a poetas como Manuel Castilla, Miguel Ángel Pérez y otros: Zamba de la viuda, Si llega a ser tucumana, Balderrama, La Pomeña, Zamba del Carnaval, La cantora de Yala… ¿para qué seguir? Como dijo Litto Nebbia, el Cuchi es como otro Piazzolla argentino, en términos compositivos. Sin duda ensanchó la estética de la música tradicional, en base a formas folklóricas concebidas anónimamente hace más de doscientos años. Dejó una marca: sus propias canciones. Y a su vez fue heredero, como instrumentista, del estilo folklórico que él hacía remontar al influjo contundente del pianista Adolfo Abalos. Una faceta inolvidable del Cuchi hacía pie en su sentido del humor: un humor popular sano y agudo, en el que estaba embebido como rasgo cultural profundo, y que lo tenía como divertido cuentista. Y es de recordar también la inventiva de un hombre que organizó conciertos de campanas y de trenes.

El homenaje que se despliega en el Festival Nacional de Folklore sirve como reparación a la figura de uno de los músicos argentinos ineludibles en la historia, un verdadero padre fundador. Y el repertorio del Cuchi sigue representando una fuerza fluvial tan grande que deja lugar para los artistas que participarán esta noche trayendo sus canciones a los oídos de la plaza. Junto a Moro y Luis Leguizamón, los retoños del genio, cantarán esta noche el histórico y santiagueño Dúo Coplanacu; la cantante Liliana Herrero (que ha grabado, junto a Juan Falú, versiones intachables de canciones del Cuchi); la cantante Melania Pérez, una de las voces mejor dotadas y mejor usadas del género criollo; el cantor y compositor Chacho Echenique, puntal del Dúo Salteño que reunió y armonizó el Cuchi en 1967; la intensa intérprete riojana “Bruja” Salguero; otra intérprete devota de la obra del Cuchi como Lorena Astudillo; el jujeño Bruno Arias, el ascendente cantor Nahuel Pennisi y el virtuoso armoniquista Franco Luciani.

La quinta velada coscoína no se agotará en esta importante recordación debida al gran músico salteño, por supuesto, ya que ofrece una variedad de números en el segmento televisivo. Actuarán hoy La Callejera, Nombradores del Alba (Facundo Toro junto a Nacho y Daniel), Los Rojas (Jorge, Lucio y Alfredo Rojas), Franco Ramírez y Leandro Lovato. También estará la presentación salteña en las Postales de Provincia, el músico Yoel Hernández (destacado de los Espectáculos Callejeros), y el segmento reservado a ganadores del Pre Cosquín.