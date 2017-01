Inician pedido de revocatoria contra el intendente de Tulumba

La Junta Electoral Municipal de Villa Tulumba habilitó el inicio del proceso de revocatoria contra el intendente peronista Gustavo Palomeque, quien está de licencia desde el día que asumió, el 10 de diciembre de 2015, porque se desempeña como asesor del ministro de Gobierno, Carlos Massei.

Alrededor de 150 vecinos firmaron el pedido de revocatoria, que políticamente es apoyado por una Comisión Promotora encabezada por los concejales de la oposición Sebastián Peralta, Mabel Reyes y Alejandro Bustamante.

El pedido a la Justicia Electoral se funda en que el intendente no ha ejercido su cargo desde que asumió, y además por varias causas judiciales que se le han iniciado en el marco de la administración pública.

La licencia había sido aprobada inicialmente por seis meses, luego se la extendió a un año y, finalmente, se le prorrogó por un año y medio más, por lo que se presume que no regresará a la Intendencia.

Palomeque fue reelecto en 2015, cuando le ganó por veinte votos de diferencia al candidato de Juntos por Córdoba, Sebastián Peralta. Aquella vez, celebró su victoria afirmando que había derrotado a José Manuel de la Sota, a Adriana Nazario y al actual legislador departamental, Isaac López. “El triunfo realmente es en contra de De la Sota, porque De la Sota, a jugado abiertamente en mi contra”, dijo.

Palomeque ya fue noticia en Córdoba cuando en 2011, en la anterior gestión de Juan Schiaretti, se desempeñaba como director del Paicor y su casa fue allanada durante una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Si el proceso de revocatoria sigue adelante, la Justicia Electoral convocará a un plebiscito para que los ciudadanos de Villa Tulumba definan si Palomeque sigue o no como intendente. En el caso de que gane el no, se convocará a una nueva elección de intendente en esa ciudad, de la que Palomeque no podría participar.

El radical Peralta dijo al medio regional Miraelnorte.com.ar que la revocatoria fue promovida porque Palomeque hizo “abandono del cargo” y porque lo delegó en un concejal. Además, insistió en que hay una “sumatoria con gran cantidad de causas penales que comprometen la ética del funcionario”.

“Él no puede estar a cargo de un municipio”, afirmó.

Por su parte, el peronista Palomeque manifestó al mismo medio que no sabe “a qué se debe” el pedido de revocatoria.

Para el asesor de Massei, “los concejales de la oposición (están) interesados en tener protagonismo” porque “nunca aceptaron la derrota electoral”.

Más duro, aseguró que “no están bien psíquicamente los que llevan adelante esto”.

“Son las cosas que le hacen daño a la democracia, la gente no espera estas cosas, esperan que le resuelvan los problemas”, recalcó.