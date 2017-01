Fetap, otra vez presiona

El vicepresidente de la entidad que nuclea a las empresas del transporte urbano de la ciudad, Gustavo Mira, puso en alerta a los usuarios del sistema de transporte urbano. En la jornada de ayer confirmó que girarán un nuevo estudio de costos a la Municipalidad para que actualice la tarifa.

Periodista: No prosperaron los contactos con integrantes de la Secretaría de Transporte de la Nación por subsidios.

Empresario del transporte: Está claro que no. Va a ser imposible para nosotros sostener el servicio con un boleto a 12,55 pesos. Recuerde que no está contemplado en el último cálculo el bono de 5.000 pesos que recibieron los choferes. Tampoco se proyectó la suba del precio del gasoil subsidiado en un 50 por ciento.

P: No va a haber marcha atrás en esa determinación.

ET: Lo hecho, hecho está. Y desde el municipio no largan pistas sobre su intención o no de contribuir con fondos estatales.

P: ¿Qué van a hacer?

ET: Por ahora, vamos a esperar unas semanas. Pero nuestros técnicos, ya están afinando el lápiz.