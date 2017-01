René Bertrand: “Mi padre está presente todo el tiempo

Por Ariel Bogdanov

René Bertrand habla pausado, piensa cada una de sus palabras y en poco tiempo deja a las claras la amplitud de su cultura general y su experiencia sobre el escenario. Protagonista y director de la obra “Citas Peligrosas”, la comedia que genera un sinfín de carcajadas en el público que dice presente en el teatro Candilejas 2 de Villa Carlos Paz, habló con Alfil acerca de este presente en las sierras cordobesas que lo encuentra dirigiendo nada más y nada menos que a su madre, la señora María Rosa Fugazot.

“Estamos felices, sobrepasados de emociones. La gente comenta que lo que se ve aquí en el Candilejas es muy bueno. En la función de prensa recibí muy buenos comentarios de gente muy querida y eso nos llena el alma. Nuestro trabajo es el más lindo del mundo porque nos hemos preparado toda la vida para entretener a gente que todo el año trabaja muchas horas.

-¿Cómo es compartir el escenario?

Es una forma de agradecer. Ella sabe todo, yo no le puedo enseñar nada. Debo agradecer que ella haya aceptado y sea tan generosa en hacerme lucir la comedia de la manera en que me la hace lucir es un privilegio. Que ella haya aceptado venir conmigo, que haya sido tan generosa solo me genera palabras de agradecimiento. Es un ícono de la televisión, al igual que Germán Krauss, y eso es lo que tiene este elenco, llega a varias generaciones. Con Belén Giménez y Claudia Ciardone por un lado; Carna y yo por otro, y después Germán y ella que son referentes icónicos del medio.

-¿Como la convenciste de sumarse a esta obra?

Ella había terminado de trabajar con Muscari en la Casa de Bernarda Alba. Yo estaba terminando esta comedia y me parecía que era un broche de oro. Le pregunté si no estaba muy cansada y me respondió que ella descansa trabajando. Es feliz haciendo esto y entonces se vino con nosotros.

-¿Es una responsabilidad extra dirigirla?

No, porque ella sabe quién soy yo y yo sé quién es ella. De mi parte hay mucho cuidado porque quiero que esté cómoda, quiero que este contenta, pero también quiero que estén de esa manera cada uno de mis compañeros. Pero sin dudas quiero que ella sea feliz porque se lo merece. Cuando uno llega a los setenta y pico de años como llegan ellos, tan joviales y con tanta energía merecen ser felices y nosotros los más jóvenes tenemos que hacer todo lo posible para que lo sean.

-¿Recuperás la comedia clásica con Citas Peligrosas?

Si. Es recuperar la comedia con la que yo me crie. Es la que yo iba a ver. Es la que te hace reír durante todo el espectáculo pero te hace pensar en algunas cosas al volver a casas que uno tal vez deja de lado en la vorágine del día a día. Si yo consigo que con esta comedia un matrimonio salga de acá y se diga alguna cosa que se había olvidado de decirse o si la gente es capaz de sentarse en un café y decirse algunas cosas que uno piensa que el otro sabe, no va a haber más pingüinos en la cama y nosotros seremos felices.

-En las redes sociales se te ve recordar mucho a tu padre. ¿Lo sentís muy presente?

Absolutamente. Es la estrella que falta para que el mundo sea perfecto, pero la vida es así. Nos mira desde el cielo pero creo que nada de lo lindo que nos pasa, sería posible si no estuviera la luz de él dando vueltas. No tengo dudas de que él está conmigo porque le hablo, le pido y lo único que no puedo es escucharlo y daría mucho por un café más con mi viejo.