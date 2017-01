Provincia insiste con limitar paritaria docente

Febrero ya está al caer y con él llegarán las discusiones paritarias. El año pasado no quedaron bien las relaciones entre El Panal y los gremios estatales, que esperaban poder reabrir la negociación salarial y solo recibieron un bono de fin de año. A poco más de una semana para que se venza el acuerdo entre las autoridades, el SEP y la UEPC ya comienzan a prepararse para la cinchada.

El sector docente es, lógicamente, el más urgente. Garantizar el primer día de clases es la prioridad del Gobierno, mientras que para los educadores esa es la carta más alta a la hora de negociar con El Panal.

El vinculo entre el gremio y el Ejecutivo ya no goza de la lozanía de hace algunos años, sino más bien todo lo contario. Las diferencias entre el secretario general de la UEPC, Juan Monserrat, y el ministro de Educación, Walter Grahovac quedaron expuestas a fines del año pasado, cuando ambos se arrojaron dardos tras la negativa de la Provincia de reabrir la discusión salarial, tal como estaba en el acta paritaria.

El presupuesto provincial ya dio una primera pista sobre cuál sería el aumento salarial para todo el arco público. En noviembre, el ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, señaló que la Provincia preveía otorgar una suba que rondaría el 18 por ciento. Semanas después, Grahovac ratificó los números.

Ayer en declaraciones a radio Universidad, el titular de la cartera educativa se aferró al discurso del gobierno provincial y aseguró que para la discusión habrá que tener en cuenta la evolución de la recaudación. El flujo de los ingresos fue el argumento que utilizaron todos los funcionarios provinciales para contrarrestar el pedido de una nueva negociación salarial en el segundo semestre. Además el otro índice que sirve de margen es la proyección de inflación, prevista por la Nación en un 17 por ciento.

Grahovac fue un punto más allá y habló de la situación de las paritarias en general. “Hay muchos sindicatos que están dando cuenta de que ha cambiado la realidad económica entonces están modificando convenciones colectivas, generando mecanismos que permiten soportar mejor la actividad económica y laboral”, aseguró.

En líneas generales, la negociación de Córdoba estaba bastante separada del resultado de la discusión nacional. Pero este año, el Ministerio de Educación de la Nación tiene toda la intención de desprenderse de esta braza caliente y dejará la situación en manos de las provincias. La Nación se ahorra así otro error no forzado como fue el del año pasado, cuando Esteban Bullrich anunció un aumento inafrontable para algunos gobernadores por si solos.

Los docentes vienen de un verano agitado. La disposición del Ministerio de Educación de la Nación de modificar el Programa Nacional de Formación Docentes, activó las alertas sindicales también acá en Córdoba. Pero este punto es apenas una pequeña parte del descontento que manifiestan con el Panal por el incumpliendo del acta paritaria del año pasado y la promesa de la readecuación de la antigüedad. En conclusión, la discusión empezará ya con cierta temperatura.