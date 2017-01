Pese a la devaluación, el déficit del turismo internacional sigue alto

La sangría de dólares por esta vía se recortó levemente, ya que en 2016 el déficit del sector se redujo a US$ 7.660 millones, cuando en 2015 fue de US$ 8.400 millones.

La devaluación no logró desalentar la salida de argentinos al exterior, que seguirían creciendo este año. En los últimos años el turismo se convirtió en un dolor de cabeza para la economía argentina: desde 2012, la sangría de divisas por esta vía creció de forma sistemática.

Según las cifras del Balance de Pagos del Indec, la pérdida neta de dólares de la cuenta de turismo trepó a US$ 11.100 millones entre 2012 y 2015, promediando US$ 2.775 millones por año. En contrapartida, entre 2008 y 2011, el promedio anual alcanzó US$ 1.070 millones mientras que en el período 2004-2007 el saldo fue prácticamente nulo.

Los gastos de los argentinos al exterior tampoco ayudaron a reducir el déficit de turismo internacional, ya que aumentaron 1,2% en 2016 según las cifras del Central. De hecho, l los argentinos que recorrieron el mundo pasaron de 2,6 millones en los primeros once meses de 2015, a más de 3,1 millones en igual período de 2016 (+16,5% interanual).

El gasto promedio de los turistas argentinos en el exterior se redujeron respecto de 2015 (en torno a 14% en el acumulado a noviembre), lo cual indicaría que la devaluación de fines de 2015 y la caída del ingreso de las familias del año pasado, bajó la capacidad de gasto del turista argentino en el extranjero.

Un trabajo de Ecolatina indica que parte del crecimiento del turismo emisivo de 2016 estuvo vinculado al arrastre que dejó el último año de cepo: a fines de 2015 muchos argentinos anticiparon la compra de pasajes y paquetes para aprovechar la inminente desaparición del dólar barato.

Hay una dinámica diferenciada del turismo emisivo entre la primera parte del año y la segunda: mientras que el gasto en el exterior de los argentinos aumentó 12,5% interanual en el primer semestre de 2016, en los últimos seis meses se contrajo casi 8% interanual conforme a los datos del BCRA.

En definitiva, pese a los esfuerzos hechos por corregir las distorsiones del frente cambiario, en 2016 no hubo una mejora significativa del déficit del turismo internacional, lo que tampoco se daría este año ya que el tipo de cambio volvería a atrasarse, lo que recomposición del salario en dólares mediante, reforzaría los incentivos a viajar al exterior.

Según los datos del Mercado Único Libre de Cambios (MULC) del Central la diferencia entre los dólares gastados por los extranjeros en el país y las erogaciones de los argentinos en el exterior arrojó un déficit de US$ 7.660 millones durante el 2016; casi duplicó el rojo energético (US$ 4.130 millones) pero se redujo 9% respecto al déficit registrado en 2015 (US$ -8.400 millones).

Dado que el egreso de divisas por esta vía se mantuvo prácticamente estable en 2016 (los argentinos gastaron aproximadamente US$ 9.500 millones en concepto de viajes al exterior en todo el año), el recorte del rojo de turismo internacional obedeció en su totalidad al aumento de los ingresos, que prácticamente se duplicaron en el período: pasando de US$ 965 millones en 2015 a US$ 1.840 millones el año pasado (+90,5% anual).

Sin embargo, el aumento de los ingresos estuvo asociado a la reducción de la brecha cambiaria (desaparecieron los incentivos a liquidar los dólares por fuera del mercado formal) ya que no aumentó la llegada de extranjeros al país.

Aunque sólo hay datos al tercer trimestre del año pasado, las cifras del Indec de Balanza de Pagos muestran que, a contramano de las cifras del Central, los gastos de los turistas extranjeros en el país cayeron 13,5% en la comparación interanual.

En los primeros once meses de 2016, la cantidad de extranjeros que ingresó al país se redujo 2,5% respecto de igual período de 2015 (pasó de 2,1 millones, a 2,03 millones). La baja estuvo explicada, en gran medida, por Brasil (un cuarto del total de los viajeros que arriban).

Fueron 10% menos interanual, marcando un mínimo que sólo fue superado en 2009. Pese al abaratamiento relativo de Argentina en términos formales la situación crítica brasileña y, en menor medida, el fin de la brecha (desapareció la ventaja de traer divisas al país) impactaron negativamente.