Brügge pide extraordinarias para tratar régimen penal juvenil

Luego del asesinato de Brian Aguinaco, por el cual fue detenido y posteriormente liberado un menor de 15 años, diversos sectores de la política plantearon retomar la discusión sobre la reforma del régimen penal juvenil.

Desde el oficialismo, el ministro de justicia Germán Garavano anunció que el gobierno estudia un proyecto que contempla la baja de la edad de imputabilidad para los delitos graves. Si bien consideró que la edad es solo un punto de la reforma, aclaró que piensa que “para delitos graves, en especial aquellos que atentan contra la vida y la libertad física, sexual y demás de las personas, los jóvenes de al menos 15 años deberían tener las garantías pero también las responsabilidades de un adulto”.

El diputado nacional demócrata-cristiano Juan Brügge sostuvo que el bloque que integra está dispuesto a abordar la discusión y renovó la solicitud al Presidente de la Nación para que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso con el objetivo de legislar en la materia.

Además, cuestionó la iniciativa de Garavano quien había afirmado que el gobierno consultaría la cuestión “con las asociaciones de psicología y pediatría, más otras instituciones que se ofrecieron a colaborar en esta discusión del régimen penal”.

Sobre el punto, el legislador cordobés exigió que sean las cámaras el ámbito en el que se discuta el tema. Según su mirada, el congreso de la nación es el ámbito natural para el tratamiento y pidió que “no que se trate en una comisión de gente que se designe a dedo”.

El diputado, que integra la bancada referenciada con José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, afirmó que la reforma tiene que discutirse lo antes posible y debe ser diseñada con una mirada integral. “Si sólo se baja la edad, estaremos enviando a los chicos a una escuela del delito” sostuvo al argumentar su posición.

En el mismo sentido que el ministro Garavano, propuso que estructurar un régimen especial que aborde los casos de menores de edad que cometan ilícitos. De acuerdo a su posición, este debería contar con presupuesto propio y recursos humanos especializados en la problemática del delito juvenil.

Por otra parte, hizo referencia al impacto político de la discusión. En particular, el legislador que también integra el interbloque formado entre el Frente Renovador y UNA, minimizó las diferencias que separan a Sergio Massa de su eventual aliada Margarita Stolbizer.

El ex candidato presidencial se había manifestado a favor de una baja de la edad de la imputabilidad inmediata mientras que la líder del GEN siempre se mostró reticente a avanzar en ese sentido.

Para Brügge, las diferencias de opinión entre los dos dirigentes pueden resolverse a partir de un enfoque como el que propone. “acá no es la discusión entre Stolbizer y Massa, en la cual uno dice que sí y otro dice que no, no se circunscribe a eso. Creo que el debate nos va a dar la respuesta dentro de un marco en donde haya un tratamiento integral” afirmó el dirigente delasotista en tono componedor.